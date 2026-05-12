Песков подтвердил завершение гуманитарного перемирия на Украине

Гуманитарное перемирие на Украине завершено, специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что достигнутые сторонами наработки мирного плана позволяют говорить, что близится завершение боевых действий.

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов, о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате, и о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов»,— сказал представитель Кремля журналистам.

По его словам, боевые действия могут остановиться «в любой момент», как только президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность, «примет необходимое решение». «Какие решения нужно принять — в Киеве хорошо известно»,— отметил Дмитрий Песков.

На пресс-конференции 9 мая Владимир Путин, говоря о российско-украинском конфликте, заявил, что «дело идет к завершению». Он также подчеркнул, что готов встретиться с Владимиром Зеленским — как в Москве, так и в другой стране, но только для подписания уже согласованного мирного договора.

Лусине Баласян