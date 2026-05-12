«Пивоварни Бочкарев» задумались о производстве колы

«Пивоварни Бочкарев» подали заявку в Роспатент на регистрацию новой торговой марки «Наша кола». В компании сообщили «Ъ», что рассматривают возможности расширения безалкогольного направления и выхода в новые сегменты.

Заявка подана по 32-му классу международной классификации товаров и услуг, включающему безалкогольные и прочие напитки. Это не первая попытка холдинга выпускать собственную колу. В 2022 году входившие в Heineken «Объединенные пивоварни» начали производство Royal Cola, однако не смогли зарегистрировать торговый знак.

«Пивоварни Бочкарев» — третий по объемам производитель пива в России после «Балтики» и «Напитков вместе». Компания выпускает более 20 брендов пива, сидра и безалкогольных напитков, среди них — «Бочкарев», «Калинкинъ», «Крушовице Kronprinz» и «Охота». В 2025 году предприятие выпустило 101,69 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 9,3% больше год к году.

