Товарный знак свыше

«Пивоварни Бочкарев» (ранее холдинг «Объединенные пивоварни», ОПХ) могут запустить проект по выпуску собственной колы. Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Наша кола». Эта категория на российском рынке остается одной из самых растущих в сегменте безалкогольных напитков. Но выход в нее потребует значительных вложений в маркетинг, так как сегмент уже насыщен российскими аналогами.

«Пивоварни Бочкарев» 13 апреля подали заявку в Роспатент о регистрации новой торговой марки «Наша кола», заметил “Ъ” в реестре товарных знаков. Компания пытается зарегистрировать бренд по 32-му классу международной классификации товаров и услуг, включающей безалкогольные и прочие напитки.

«Пивоварни Бочкарев» — третий по объемам производитель пива в России, принадлежащий с 2023 года ГК «Арнест» Алексея Сагала. Компания уступает лишь «Балтике» и «Напиткам вместе» (ранее AB InBev Efes). Им принадлежат восемь заводов по всей стране. В их портфель входят более 20 брендов пива, сидра и безалкогольных напитков, включая «Бочкарев», «Калинкинъ», «Крушовице Kronprinz», «Охота». По данным “Ъ”, в 2025 году предприятие выпустило 101,69 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 9,3% больше год к году. Согласно СПАРК, выручка основного юрлица — ООО ОПХ — в 2025 году составила 62,16 млрд руб., увеличившись на 28,3% год к году. Чистая прибыль сократилась на 8,35%, до 2,26 млрд руб.

В «Пивоварнях Бочкарев» заявили “Ъ”, что в целом рассматривают возможности расширения безалкогольного направления и выхода в новые для себя сегменты. В январе—апреле продажи компании в категории безалкогольных напитков, по собственным данным, увеличились более чем на 4% год к году. Но пока основной фокус компания делает на безалкогольное пиво «Крушовице 0.0». Также перед началом летнего сезона в «Пивоварнях Бочкарев» планируют запуск безалкогольного пива La Costa Fresca.

Это не первая попытка холдинга выпускать собственную колу. Еще в 2022 году, когда компания принадлежала нидерландской Heineken, она начала производство Royal Cola. Однако тогда холдинг так и не смог зарегистрировать этот торговый знак. Как ранее сообщали «Ведомости», вероятно, это было связано со схожестью бренда с маркой Royal Product, принадлежавшей Ашоту Гаспаряну, владельцу минимаркета армянских и грузинских продуктов «Гево и Гиви» в Подмосковье. Сейчас в рознице Royal Cola не представлена. После ухода из России Coca-Cola многие местные отраслевые игроки начали выпуск своего аналога такой продукции. Так, «Мултон партнерс» стал производить «Добрый кола», МПБК «Очаково» — CoolCola, «Черноголовка» — «Черноголовка Cola», «Мегапак» — Funky Monkey Cola.

Алексей Сагал, владелец ГК «Арнест», в интервью “Ъ” в декабре 2023 года: «Мы хотим в ближайшие годы сосредоточиться на развитии собственных брендов».

Заметный игрок на рынке пива обладает выстроенной дистрибуцией, ему легче зайти в сети на полке, говорит управляющий директор BrandLab Александр Еременко. Однако даже ему придется делать значительные инвестиции в продвижение бренда, поскольку рынок уже насыщен, добавляет он. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов говорит, что пивоваренные компании сейчас все активнее развивают безалкогольное направление ради диверсификации портфелей.

Гендиректор «Союзнапитков» Алла Андреева говорит, что диверсификация портфелей характерна для всех пивоваров и обусловлена текущей ситуацией на рынке. По данным Росалкогольтабакконтроля, в январе—апреле производство пива в России снизилось на 2,7% год к году, до 235,7 млн дал. Розничные продажи такой продукции не изменились и остались около отметки 179,1 млн дал.

Несмотря на некоторое замедление на рынке напитков в 2025 году, при благоприятных условиях сегмент останется перспективным и может показать хорошие темпы продаж, считает Алла Андреева. Согласно данным NTech, продажи сладких газированных напитков, включая колу, лимонады, в 2025 году выросли в натуральном и денежном выражении на 3% и 18% соответственно. При это доля категории колы, включая все бренды, в натуральном выражении составила 47%, в денежном — 49%. Год к году ее продажи выросли на 9% в физическом выражении, в деньгах — на 23%.

Владимир Комаров