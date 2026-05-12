Организаторы опубликовали программу туристического форума «Путешествуй!»

Организаторы международного туристического форума «Путешествуй!» опубликовали деловую программу мероприятия на официальном сайте. Форум пройдет с 10 по 14 июня 2026 года на ВДНХ в Москве, следует из пресс-релиза организаторов (есть у «Ъ»).

Форум включает деловую программу, выставку, фестиваль. Деловая программа состоится с 10 по 12 июня и будет построена вокруг трех блоков: «Продукт» (разработка турпредложений), «Продвижение» (маркетинг и цифровые инструменты) и «Инфраструктура» (транспорт, гостиницы, придорожный сервис).

В программе выделены четыре ключевые сессии. Первая — «Тектонические сдвиги: как цифровые платформы меняют туризм» — будет посвящена влиянию искусственного интеллекта на формирование маршрутов. Вторая — «Километры впечатлений: как дорожная инфраструктура развивает автотуризм» — рассмотрит автопутешествия как самостоятельный турпродукт.

Третья сессия — «Внесезон: как гармонизировать туристический поток в течение года» — будет посвящена борьбе с сезонностью. Четвертая — «Снег, медведи и балет: как туроператоры презентуют Россию иностранным туристам» — покажет эволюцию образа России для зарубежной аудитории.

Министр экономического развития Максим Решетников сказал, что все сессии направлены на поиск практических решений для вопросов, с которыми сталкивается индустрия.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что туризм входит в тройку самых быстрорастущих отраслей страны. «Главные направления развития туризма мы обсудим на форуме “Путешествуй!”, который ежегодно становится центральным событием в этой сфере», — сказал он.

Советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что в России продолжается реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство». «Международный туристический форум “Путешествуй!” является важной платформой для обсуждения проектов развития туристической отрасли, обмена опытом между регионами и представителями бизнеса», — заявил он.

Организаторы форума — Росконгресс совместно с Минэкономразвития при поддержке правительства.