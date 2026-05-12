У бывшего замминистра обороны Цаликова хотят изъять имущество на 5,5 млрд руб.

«Ъ» узнал подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к бывшему первому замминистра обороны Руслану Цаликову. Ведомство просит изъять у него и его близких родственников имущество на сумму 5,5 млрд руб.

Прокуратура настаивает на обращении в доход государства собственности именно на эту сумму, указывая, что она «многократно превышает сумму дохода» Руслана Цаликова и, очевидно, была получена «из не предусмотренных законом источников». Речь идет в том числе об объектах коммерческой и жилой недвижимости, земельных участках и зданиях в Подмосковье, а также в Северной Осетии.

Большую часть заявленной собственности, если следовать иску, составляют денежные средства на сумму 3 млрд руб., хранившиеся на счетах в Банке ПСБ у ООО «Сандора», а также швейное оборудование компании балансовой стоимостью 391,7 млн руб. Сам господин Цаликов фактическое владение компанией отрицает.

В число ответчиков по иску попала Влада Марковская, мать бывшего пресс-секретаря министра обороны Сергея Шойгу Россияны Марковской. На женщину, как следует из иска, господин Цаликов оформил три дорогостоящих объекта недвижимости общей стоимостью 73,2 млн руб.: квартиру площадью 93,8 кв. м в ЖК премиум-класса «Река» на улице Сергея Бондарчука и два машино-места по 2,8 млн руб. каждое.

