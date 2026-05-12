Большая политика «больших кошек»

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол Индии в России Винай Кумар

Индия завершает подготовку к намеченному на 1–2 июня в Нью-Дели саммиту Международного альянса крупных кошачьих (International Big Cat Alliance), который должен объединить усилия международного сообщества в сохранении популяции «больших кошек». Входящие в эту группу животные и вызывающие восхищение миллионов людей цари дикой природы — львы, тигры, леопарды, снежные барсы, гепарды, ягуары и пумы — должны сохраниться не только в поэмах и на картинах.

Прежде всего они должны остаться там, где естественным путем появились на свет — в первозданной дикой природе, в которой для «больших кошек» остается все меньше места.

Потеря среды обитания в результате наступающей урбанизации и вырубки лесов, браконьерства и незаконной торговли охотничьими трофеями привела к тому, что популяции этих животных могут сократиться до минимума и даже исчезнуть.

Как ответственная мировая держава, на территории которой живут разные виды «больших кошек», Индия призывает сделать их спасение вопросом большой международной политики и готова сыграть ключевую роль в глобальных усилиях по их охране.

Идея создания Международного альянса крупных кошачьих родилась в Индии благодаря накопленному страной до этого богатому опыту в охране тигров. В июле 2019 года, в Международный день тигра, Нарендра Моди призвал мировых лидеров создать альянс государств, где проживают «большие кошки», и объединить усилия их правительств в борьбе с браконьерством и незаконной торговлей дикой природой.

Таким образом, Индия послала всему миру сигнал о том, что трансграничные виды крупных кошачьих невозможно защитить усилиями только одной страны. Тигр стал отправной точкой, но та же логика применима и ко льву, леопарду, снежному барсу, гепарду, ягуару и пуме, учитывая, что все эти виды сталкиваются с угрозой потери среды обитания, браконьерства и незаконной торговли.

Позднее, 9 апреля 2023 года, в рамках празднования 50-летия проекта «Тигр» в Майсуре (южноиндийский штат Карнатака) премьер-министр Моди официально объявил о создании Международного альянса крупных кошачьих (IBCA). После этого 23 января 2025 года IBCA стал полноценной межправительственной организацией с секретариатом в Нью-Дели. По состоянию на апрель 2026 года в альянс входят 23 страны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бенгальский тигр в Московском зоопарке

Индия занимает 2,4% площади суши планеты, в которой находится 8% мирового биоразнообразия. Кроме того, это единственная страна в мире, где обитают пять из семи видов «больших кошек».

Численность тигров в Индии выросла с 1411 особей в 2006 году до 3682 в 2022 году, что составляет более 70% их мировой популяции. Проект «Тигр», запущенный еще в 1973 году в 9 заповедниках, расширился до 58 заповедников в 18 штатах.

Популяция азиатских львов в Гире (штат Гуджарат) — единственная в мире популяция этого подвида в дикой природе, увеличилась с 523 особей в 2015 году до 891 в 2025 году.

Популяция леопардов в Индии выросла более чем на 60% в период с 2014 по 2018 год, а последняя оценка за 2022 год насчитывает 13 874 особи. В 2022–2023 годах Индия осуществила первую в мире межконтинентальную транспортировку крупного хищника из дикой природы в дикую природу, привезя к себе гепардов из Намибии и Южной Африки в рамках проекта «Гепард».

Эти достижения стали результатом многолетнего комплексного подхода, включающего бережное управление средой обитания «больших кошек», борьбу с браконьерством, активное вовлечение местных сообществ и систематический научный мониторинг. Именно этим опытом Международный альянс «больших кошек» и готов делиться с миром. Страны, где обитают эти величественные хищники, могут использовать накопленные знания и проверенные практики для защиты своих экосистем.

В целом на международной арене Индия утверждает себя как лидер в вопросах сохранения биоразнообразия и борьбы с изменением климата.

В связи с этим работа IBCA по защите «больших кошек» и их среды обитания выходит далеко за рамки охраны дикой природы. Такая работа призвана укреплять водную и продовольственную безопасность, а также улучшать жизнь миллионов людей, чьи судьбы тесно переплетены с этими удивительными экосистемами.

Приняв решение провести в июне 2026 года саммит Международного альянса крупных кошачьих, Индия исходила из того, что ранее ни одна международная организация не занималась исключительно проблемами охраны всех семи видов «больших кошек» в их естественных ареалах.

Цель саммита — восполнить этот пробел. Ожидается, что форум 2026 года станет платформой для обмена знаниями, определения потенциала и согласования плана и совместных действий стран, где обитают эти величественные хищники.

Изменение климата и утрата биоразнообразия тесно взаимосвязаны. Разрушение экосистем ослабляет способность природы регулировать климат, а изменения климата, в свою очередь, угрожают видам, от которых зависит жизнь на Земле.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Тигр в парке «Тайган»

Предстоящий саммит поставит охрану «больших кошек» в центр этой взаимосвязанной повестки.

Примечательно, что это не только инициатива Индии.

Россия, в которой тигр обитает в трансграничных регионах Дальнего Востока, уже выразила свою готовность поддержать эту инициативу. Необходимо отметить, что в течение многих лет тигр является общим элементом в природоохранных усилиях как Индии, так и России. Бенгальский тигр Сундарбана и амурский тигр Дальнего Востока России — два разных подвида, разделенных тысячами километров, но при этом они являются частью одной и той же истории сохранения «больших кошек».

Первый Международный форум по тиграм, прошедший в Санкт-Петербурге в ноябре 2010 года, привел к принятию Санкт-Петербургской декларации и обязательств по удвоению численности тигров в мире. После этого Второй Международный форум по тиграм, прошедший во Владивостоке в сентябре 2022 года при участии Индии, завершился принятием Владивостокской декларации по охране тигров.

Во время государственного визита президента Путина в Индию 4–5 декабря 2025 года в рамках 23-го ежегодного саммита Индия—Россия российская сторона приняла решение подписать рамочное соглашение о вступлении в Международный альянс крупных кошачьих. В совместном заявлении саммита стороны подтвердили приверженность охране биологического разнообразия и защите редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Как ранее заявил премьер-министр Моди в Майсуре, «охрана дикой природы — это универсальная проблема». Решение России присоединиться к Международному альянсу крупных кошачьих является подтверждением этой универсальности.

Кроме того, слова премьера Моди о том, что будущее человечества зависит от безопасной окружающей среды и растущего биоразнообразия, отражают мировоззрение, глубоко укорененное в индийской традиции, где человек не хозяин природы, а ее активный участник. Международный альянс крупных кошачьих придает институциональную форму этому видению, объединяя страны разных континентов в общей приверженности защите великих диких кошек мира.

То, что страны всего мира, включая Россию, решили присоединиться к альянсу, подтверждает: будь то амурский тигр Дальнего Востока России или бенгальский тигр Сундарбана, эти виды принадлежат нашему общему природному наследию.

В связи с этим предстоящий саммит Международного альянса крупных кошачьих в Нью-Дели станет важной возможностью сохранить и преумножить это наследие.

Винай Кумар — чрезвычайный и полномочный посол Индии в России