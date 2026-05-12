Бизнес омолодил боссов

Руководители стали младше подчиненных. На тренд обращают внимание аналитики SuperJob. Компании стали чаще нанимать молодых директоров, это подтвердили уже четверть опрошенных HR-менеджеров.

Средний возраст участников последнего рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров» — 41 год. За 10 лет директора стали моложе на два года. Но сейчас тенденция только усиливается. Кресло руководителя уже занимают те, кому 30+. По этому показателю Россия идет впереди всего мира, замечают опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. А если пройтись по департаментам и отделам, там возрастная планка еще ниже. Навыки иногда важнее опыта, подчеркивает президент Finn Flare Ксения Рясова:

«Я не вижу никаких рисков в возрасте. Я веду бизнес с 20 лет, и у меня всегда были подчиненные старше меня.

В некоторых отраслях нужно использовать искусственный интеллект, а взрослое поколение тяжело на это идет. У меня есть сотрудники от 30 лет, и им уже хочется меньше работать. А у тех, кому до 30, еще много энергии и драйва. Главное — взять человека с теми скиллами, которые у тебя в приоритете».

В приоритете сегодня не только автоматизация, но и оптимизация бизнеса. У компаний нет острой необходимости нанимать дорогих управленцев с опытом. Но снижение возрастной планки связано еще и с ускорением технологических процессов, отмечает управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:

«Действительно, встречаются сейчас руководители, которые младше большинства своих сотрудников. Здесь стоит вопрос не возраста, а профессиональных компетенций, способности быстро принимать решения в волатильных обстоятельствах, в которых сейчас работает бизнес. Кроме того, топы должны владеть передовыми технологиями — очень важно говорить на одном языке не только внутри компании, но и с подрядчиками и клиентами. Приходит время смены поколений, и в ближайшие 2-3 года топ-менеджмент, вероятно, сильно омолодится».

Но к молодым директорам негативно относятся зрелые сотрудники.

Если начальник младше подчиненного, это скорее вредит работе — так считает почти треть россиян. И в таких отделах выше текучка, следует из опроса сервиса SuperJob. А все потому, что не хватает управленческого опыта, считает IT-директор ГК «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов:

«Когда я был начальником отдела, мне было примерно 30 лет, а самому старшему человеку в команде — 55. Половина отдела была старше меня, но это никак не повлияло на достижение необходимого успеха. Можем только представить, какие могут быть ошибки у молодых: недостаточный уровень насмотренности, вовлеченности в процессы. Они просто к своему жизненному сроку не допустили всего количества ошибок, не собрали объем опыта».

Найм молодых директоров — это временный тренд на полтора-два года, считают опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Как только рынок вернется к росту, в приоритете снова будет опыт. А пока компании экономят, добавляет управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Свободные профессионалы давят на рынок труда. Работодатель может нанять человека той же квалификации дешевле просто потому, что есть альтернатива. Это люди на рынке и работники из собственного кадрового резерва, которых тоже надо повышать — иначе они начинают создавать давление. Совокупность этих факторов ведет к тому, что руководители молодеют и зарабатывают меньше, чем 2-3 года назад. Снижение может доходить до 30-40% на одну и ту же позицию. Это действительно огромная разница, и мы на рынке такого раньше не наблюдали».

Зарплаты новых сотрудников сейчас растут быстрее, чем у коллег с серьезным стажем.

Самые высокие оклады, как пишут «РИА Новости», у тех, кто работает в компании от года до пяти лет. Они получают на треть больше, чем остальные. Так что если и расти по карьерной лестнице, то молодым директорам выгоднее сменить работодателя.

Аэлита Курмукова