Bloomberg: чиновники ЕС обвинили фон дер Ляйен в стремлении к абсолютной власти

Авторитарный стиль управления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вызывает недовольство у многих европейских чиновников, пишет Bloomberg. Агентство указывает, что поговорило с «многочисленными чиновниками и дипломатами, которые тесно сотрудничали с фон дер Лейен и ее командой и попросили не называть их имен».

В штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе фон дер Ляйен «создала президентскую структуру, которая контролирует каждый аспект работы ЕК», пишет Bloomberg. «Ее сплоченная команда контролирует повседневную работу исполнительного органа Европейского союза, в то время как фон дер Лейен оттесняет на второй план почти всех, кроме своего ближайшего окружения, и осуществляет микроменеджмент этой огромной организации», — пишут авторы статьи.

Источники агентства заявили, что стиль работы главы ЕК стал проблемой, так как он «распыляет ресурсы офиса» и снижает внимание ЕК к ее основным экономическим обязанностям, в итоге «кампания по возрождению проекта ЕС терпит неудачу». «Люди, знакомые с работой офиса фон дер Ляйен ... описывают чиновника, одержимого демонстрацией своего превосходства», — пишут авторы. Опрошенные неназванные чиновники заявили Bloomberg, что «высокоцентрализованная структура власти» в штаб-квартире ЕК и нежелание делегировать полномочия тормозят принятие важных политических решений.

«Возможно, фон дер Ляйен — самый влиятельный президент ЕК, которого когда-либо знал ЕС», — заявил Bloomberg топ-менеджер Eurasia Group, бывший чиновник из Великобритании Муджтаба Рахман. — Но мы видим все больше ошибок со стороны ее небольшой группы доверенных, но перегруженных работой чиновников, а также растущее и все более враждебное сопротивление со стороны столиц стран ЕС».

При этом у госпожи фон дер Ляйен и ее стиля управления есть и защитники, указывает Bloomberg. Агентство напоминает, что она заняла пост в декабре 2019 года и была переизбрана в 2024-м, и «ее преданность делу не вызывала сомнений с самого первого дня». Часть ее кабинета на верхнем этаже здания была переоборудована в спальню, где она ночует в течение недели, отметили собеседники.

«Защитники говорят, что она вдохнула в эту должность новую силу, укрепив роль ЕС на мировой арене. Некоторые также довольны ее стилем руководства, раз уж это позволяет добиваться результатов», — добавили авторы Bloomberg.