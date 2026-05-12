Клиники пошли на поправку

Выручка частного медицинского сектора Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 24,3 млрд руб., увеличившись за год почти на 6 млрд руб. «Ъ-Кавказ» на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс» изучил финансовые показатели 1 тыс. организаций, за исключением санаториев. Из них около 700 компаний получили совокупную прибыль более 4,2 млрд руб., тогда как порядка 300 завершили год с убытком 654 млн руб. Анализ был проведен по 150 крупнейшим участникам рынка, на которые пришлась основная часть выручки сектора. Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты полагают, что рынок частной медицины региона вошел в стадию укрупнения бизнеса, концентрации капитала и усиления конкуренции за диагностическую инфраструктуру и медицинские кадры.



По данным СПАРК, проанализированным «Ъ-Кавказ», выручка частного медицинского сектора Ставропольского края в 2025 году, за исключением санаторно-курортных организаций, составила 24,3 млрд руб. против 18,5 млрд руб. годом ранее. Таким образом, рост рынка за год достиг 5,8 млрд руб., или 31,4%. Совокупная прибыль сектора увеличилась с 3,3 млрд руб. до более чем 4,2 млрд руб., показав рост примерно на 0,9 млрд руб., или 27,3%.

Около 0,5 млрд руб. прибыли пришлось на крупнейшую диагностическую экосистему региона — АО «Краевой клинический диагностический центр» и Автономная некоммерческая медицинская организация «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр». Обе структуры работают под единым брендом и управляются одним кругом лиц во главе с Геннадием Хайтом, контролирующим 76,09% акций АО «ККДЦ».

Внутри системы функции разделены: АО «ККДЦ» выступает центром накопления капитала и инфраструктуры, тогда как АНМО «СККДЦ» обеспечивает операционную медицинскую деятельность и взаимодействие с государственным сектором здравоохранения.



АО «ККДЦ», зарегистрированное в 1994 году, остается одной из старейших частных медицинских структур региона. По итогам 2025 года выручка общества выросла с 1,19 млрд руб. до 1,31 млрд руб., а чистая прибыль достигла 214,7 млн руб. Нераспределенная прибыль компании превысила 2,3 млрд руб., чистые активы — 2,47 млрд руб.

Основные средства АО «ККДЦ» к концу 2025 года достигли 1,64 млрд руб. За четыре года их объем увеличился более чем на 500 млн руб. В структуре активов сосредоточены здания, диагностические комплексы и дорогостоящее медицинское оборудование. На счетах компании находилось более 506 млн руб., еще около 230 млн руб. были размещены в краткосрочных финансовых вложениях.

Рост бизнеса сопровождался оптимизацией кадров. Если в 2021 году среднесписочная численность сотрудников АО составляла около 600 человек, то в 2025 году — 422 человека. При этом выручка продолжала расти. Расходы на страховые взносы по итогам года составили 188,4 млн руб.

СККДЦ работает в сегментах генетики, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, онкологии, репродуктивной медицины, лабораторной диагностики и функциональных исследований.

Вторым контуром системы выступает АНМО «СККДЦ», зарегистрированная в 2001 году. Организация не имеет акционеров и не предполагает распределения прибыли в виде дивидендов. При этом в 2025 году выручка АНМО составила 1,12 млрд руб., а чистая прибыль достигла 283,9 млн руб.

Основные средства АНМО составляют около 318 млн руб. против 1,64 млрд руб. у АО. Это подтверждает разделение функций внутри системы: имущественный центр сосредоточен в АО, тогда как АНМО обеспечивает операционную деятельность, государственные контракты и медицинские проекты.

Через АНМО СККДЦ встроен в систему государственного здравоохранения региона. Организация участвует в системе ОМС и сотрудничает с государственными больницами, онкодиспансерами и перинатальными центрами, выполняя функции диагностического подрядчика.



При этом государственный сегмент не является основным источником выручки. В 2025 году АНМО заключила 48 контрактов примерно на 50,8 млн руб. При выручке свыше 1,12 млрд руб. доля госзаказа составила около 4,5%. Основной объем доходов СККДЦ продолжает получать за счет коммерческой диагностики и высокотехнологичных медицинских услуг.

СККДЦ остается одной из немногих частных медицинских систем региона, вышедших за пределы Ставропольского края. Подразделения АНМО работают в Ставрополе, Невинномысске, Черкесске и Элисте. Всего в СПАРК отражено около 20 мест осуществления деятельности в нескольких регионах Северного Кавказа.

Наиболее прибыльным сегментом рынка стала общая врачебная практика, совокупный финансовый результат которой достиг 1,64 млрд руб.



Лидером направления остается ООО «МЦ Русь» из Ессентуков, обеспечившее более 1 млрд руб. выручки и 582,8 млн руб. чистой прибыли. По данным СПАРК, компания представляет собой не только медицинский центр, но и многопрофильный курортно-медицинский комплекс с элементами санаторной, гостиничной и оздоровительной инфраструктуры. Помимо общей врачебной практики структура ведет деятельность в сфере стоматологии, косметологии, общественного питания, физкультурно-оздоровительных услуг и временного размещения.

Финансовая модель МЦ «Русь» отличается высокой рентабельностью: при выручке свыше 1 млрд руб. расходы компании составили около 513 млн руб., а чистая прибыль превысила половину оборота. Штат компании в 2025 году достиг 255 сотрудников, а страховые взносы превысили 47,5 млн руб.

Крупные финансовые показатели в сегменте общей врачебной практики также продемонстрировали ООО «Платная поликлиника» — 128 млн руб. выручки и 336 млн руб. прибыли, ООО «Окулюсарт СВК» — 118 млн руб. выручки и 81 млн руб. прибыли, ООО «Виталиния-М» — 266 млн руб. и 68 млн руб. соответственно, ООО «Доктор знает» — 327 млн руб. выручки и 68 млн руб. прибыли, а также ООО «Феникс Медика» — 140 млн руб. выручки и 42 млн руб. прибыли.

Сегмент деятельности больничных организаций обеспечил 1,16 млрд руб. совокупной прибыли. Крупнейшими игроками здесь, помимо СККДЦ и ККДЦ, являются «Клиника Марии Поповой» с выручкой 162,3 млн руб. и прибылью 78,4 млн руб., «Клиника высоких технологий микрохирургии глаза» — 224 млн руб. и 66 млн руб., «Центр эффективной гинекологии "Женская линия"» — 105,2 млн руб. и 40,4 млн руб., ООО «Хэлпи» — 137,8 млн руб. и 33,6 млн руб., а также «Краевой центр флебологии и малоинвазивной хирургии» – 241,6 млн руб. и 32,4 млн руб. выручки и прибыли соответственно.

В сегменте стоматологической практики совокупная выручка участников рынка составила 5,3 млрд руб., а чистая прибыль — около 740 млн руб. Крупнейшими игроками остаются ООО «Центр 7» с выручкой 254,9 млн руб. и прибылью 56,5 млн руб., ООО «ЦСС» — 125,3 млн руб. и 52 млн руб., ООО «Дентарио» — 132,6 млн руб. и 43 млн руб., ООО «Стомион» — 73,4 млн руб. и 21,6 млн руб., а также ООО «Мастер Дент Плюс» – 53,4 млн руб. и 20,2 млн руб.

В число крупнейших участников стоматологического рынка также вошли ООО «Альянс» с выручкой 200,5 млн руб., ООО «Мед-Студио» — 59,7 млн руб., ООО «Семейная стоматология» — 18,4 млн руб., ООО «Дентал» — 16,5 млн руб. и ООО «Промед» — 121,4 млн руб.

Сегмент специализированной врачебной практики обеспечил около 36,5 млн руб. совокупной прибыли. Наиболее крупным игроком остается ООО «УЗИ 4Д», выручка которого достигла 251 млн руб., а прибыль — 13,5 млн руб.

В категории «прочая деятельность в области медицины» совокупная прибыль сектора составила 507 млн руб. Одним из крупнейших участников остается ООО «Центр протезирования и ортопедии», получившее 244,8 млн руб. выручки и 37,4 млн руб. прибыли.

В сегменте косметологии устойчивые финансовые показатели продемонстрировало ООО «Космомедичи», чья выручка достигла 47,8 млн руб., а прибыль — 15,5 млн руб.

Более 60% оборота частного медицинского сектора формируется за счет прямой оплаты услуг пациентами и программ ДМС. Доля частных клиник в системе ОМС остается ограниченной, за исключением сегментов диализа и ЭКО.

По мнению опрошенных «Ъ-Кавказ» экспертов, рынок частной медицины Ставропольского края вошел в стадию жесткой конкуренции за инфраструктуру и специалистов.



«Крупные диагностические платформы, такие как СККДЦ, формируют новую архитектуру частной медицины на Северном Кавказе. Если раньше рынок состоял преимущественно из небольших клиник, то сейчас он быстро переходит к модели медицинских экосистем с собственной инфраструктурой, оборудованием и межрегиональной сетью. Более 4,2 млрд руб. прибыли в секторе сегодня формируются уже не за счет классического врачебного приема, а за счет диагностики, высокотехнологичной медицины и комплексных сервисов»,— говорит Роман Меньшиков, консультант по управлению медицинскими активами и партнер компании «КапиталМед».

По его словам, наиболее быстро растут сегменты общей врачебной практики и стоматологии, где совокупная прибыль уже приблизилась к 2,4 млрд руб.

«Мы видим сильное расслоение рынка. С одной стороны — капиталоемкие медицинские платформы с миллиардной выручкой и собственной недвижимостью, с другой — небольшие клиники с ограниченной маржинальностью и высокой зависимостью от кадрового рынка. Небольшие центры все чаще становятся поставщиками потока пациентов для крупных диагностических сетей»,— отмечает эксперт.



Игорь Самойлов, отраслевой аналитик, кандидат экономических наук, полагает, что финансовая отчетность клиник показывает переход рынка к стадии концентрации капитала.

«Лидерами становятся уже не отдельные амбулаторные клиники, а многопрофильные медицинские комплексы с элементами гостиничной, санаторной и сервисной инфраструктуры. Показателен пример МЦ "Русь", где прибыль превысила 580 млн руб. при выручке более 1 млрд руб. Для классической медицинской модели это крайне высокая рентабельность»,— говорит эксперт.

По его словам, одним из наиболее устойчивых сегментов остается стоматология, сформировавшая около 740 млн руб. чистой прибыли при выручке 5,3 млрд руб.

«Следующий цикл обновления оборудования станет серьезным испытанием для части игроков. Новая диагностическая техника потребует уже другого объема инвестиций, поэтому преимущество получат структуры с накопленным капиталом, недвижимостью и высокой ликвидностью. Рынок постепенно движется к модели нескольких крупных медицинских платформ, контролирующих наиболее доходные сегменты диагностики и высокотехнологичной помощи»,— полагает Игорь Самойлов.

Роман Лаврухин