В Ставропольском крае AI-специалистам предлагают до 150 тыс. рублей в месяц

Работодатели Ставропольского края и других регионов Северного Кавказа увеличили спрос на специалистов в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщили аналитики hh.ru по итогам исследования рынка труда в мае 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным сервиса, за последний месяц в регионах СКФО было открыто более 50 вакансий, связанных с технологиями искусственного интеллекта. На Ставропольский край пришлось 64% таких предложений. Еще 25% вакансий размещены в Дагестане, 5% — в Кабардино-Балкарии, 3% — в Карачаево-Черкесии и 2% — в Ингушетии.

Как отмечают аналитики, цифровизация экономики способствует появлению новых профессий, связанных с внедрением и использованием ИИ. Среди наиболее востребованных направлений — AI-тренеры, AI-архитекторы, специалисты по созданию контента с использованием нейросетей, AI-маркетологи, разработчики AI-агентов, а также специалисты по видеоаналитике и контролю строительных объектов с применением искусственного интеллекта.

В обязанности AI-тренеров, в частности, входит проверка качества ответов нейросетей, анализ и подготовка эталонных ответов, а также подбор источников информации для обучения моделей. AI-архитекторы занимаются аудитом бизнес-процессов и интеграцией нейросетевых решений с CRM-системами и другими цифровыми платформами.

Отдельный спрос формируется на специалистов по генерации визуального контента и 2D-художников, использующих нейросети для создания игровых и рекламных материалов. Работодатели также ищут AI-маркетологов для подготовки видеоконтента, тестирования цифровых форматов и продвижения продуктов в социальных сетях.

Наиболее высокие зарплатные предложения в сегменте ИИ в СКФО зафиксированы для DevOps-инженеров — от 130 тыс. руб. в месяц. AI-тренерам работодатели готовы платить до 125 тыс. руб., менеджерам по внедрению ИИ — от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Разработчикам AI-агентов предлагают от 70 тыс. руб., а специалистам Prompt Engineering — от 64 тыс. до 73 тыс. руб. в месяц до вычета налогов.

Валерий Климов