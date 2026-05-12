Финляндия ограничит экспорт фармацевтической продукции в Россию

МИД Финляндии планирует ужесточить правила экспорта фармацевтической и медицинской продукции в Россию, включая стоматологическое оборудование. Мера должна вступить в силу в июле, сообщает Yle.

Сейчас на фармацевтические и медицинские товары Финляндии распространяется исключение, которое позволяет поставлять их в Россию, несмотря на санкции Евросоюза. Глава отдела санкций МИД Финляндии Элина Римпи опасается, что продукцию могут использовать в России в военных целях.

Один из крупнейших финских поставщиков медицинского оборудования в Россию — компания Lojer-Merivaara Oy. Она экспортирует операционные столы и больничные койки в Мурманскую и Ростовскую области, в Чувашию, Карелию и на Сахалин, пишет Yle.