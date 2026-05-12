Власти Ставрополя отменили закупки на благоустройство туристического центра за 154 млн рублей

Администрация Октябрьского района Ставрополя отменила два электронных аукциона на выполнение работ по обустройству туристического центра города в рамках проекта «Туристский код центра города». Общая начальная стоимость контрактов превышала 154,5 млн руб.

Как следует из извещений комитета экономического развития и торговли администрации Ставрополя, отменены закупки по первому и второму этапам проекта. Решение принято по инициативе заказчика — администрации Октябрьского района города.

Первый контракт стоимостью 50,7 млн руб. предусматривал благоустройство улицы Шаумяна на участке от улицы Голенева до улицы Казачьей. Второй этап оценивался в 103,9 млн руб. и включал работы на территории Октябрьского района по отдельному заданию заказчика. Завершить работы планировалось до 1 сентября 2026 года.

Согласно сметной документации, проект включал благоустройство общественных пространств, устройство наружного освещения, систем видеонаблюдения и автополива, а также размещение инфраструктуры для санитарного содержания территории. Финансирование работ предусматривалось за счет бюджета Ставрополя.

Причины отмены закупок в опубликованных документах не уточняются.

Валерий Климов