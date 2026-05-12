Ставрополье направит 64,5 млн рублей на защиту сельхозугодий от града

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края объявило закупку на проведение противоградовых мероприятий в 2026 году. Начальная стоимость контракта составляет 64,58 млн руб. Средства предусмотрены на защиту сельскохозяйственных территорий региона от градобития.

Согласно документации закупки, подрядчик должен будет организовать круглосуточный мониторинг градовых процессов с использованием метеорологических радиолокаторов и автоматизированных систем управления, а также проводить активное воздействие на облака с помощью противоградовых ракет.

Площадь защищаемой территории составит 839 тыс. га. Для выполнения работ предусмотрено использование 600 противоградовых изделий. Помимо непосредственного воздействия на атмосферные процессы, подрядчик обязан готовить ежемесячные отчеты и итоговый анализ эффективности мероприятий, включая оценку причин возможных случаев градобития.

Противоградовая защита применяется в аграрных регионах Северного Кавказа и юга России для снижения ущерба урожаю от града. Принцип работы системы заключается в распылении реагентов в градоопасных облаках, что способствует выпадению осадков в виде дождя вместо града. По оценкам специалистов, такие технологии позволяют сократить потери сельхозкультур на 70–90%.

Проведение противоградовых мероприятий финансируется в Ставропольском крае на регулярной основе. Аналогичные закупки и бюджетные ассигнования на защиту сельхозугодий от града региональные власти проводят ежегодно перед началом сезона опасных погодных явлений. Так, в 2017 году на эти цели в крае направлялось около 75 млн руб.

