Экс-директора института реабилитации ПИМУ оштрафовали на 2 млн рублей

Бывшего директора института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева в Нижнем Новгороде признали виновным в получении взяток. Как сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала Нижегородского райсуда, ему назначили штраф 2 млн руб с запретом пять лет занимать должности, связанные с закупками. Фигуранта освободили из-под домашнего ареста.

Прокурор просил назначить подсудимому шесть лет колонии строгого режима со штрафом 1,8 млн руб.

Суд установил, что за 900 тыс. руб. сотрудник вуза обеспечил ООО «Биологик» предпринимателя Михаила Грошева победу на торгах. Как писал «Ъ-Приволжье», Сергей Хрулев полностью признал вину, в марте его перевели из СИЗО под домашний арест.

Михаила Грошева обвинили в даче взятки и мошенничестве с поставками реабилитационного оборудования. Причастными к этому следствие также считает бывшего проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева.

Дело в отношении Сергея Хрулева рассматривали в особом порядке, он дал показания на остальных фигурантов, его допросили в суде как свидетеля по их делу.

Роман Рыскаль