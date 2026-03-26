На тренажерах отработали откат

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего директора института реабилитации Приволжского медуниверситета Сергея Хрулева, которого обвинили в получении взятки от коммерсанта Михаила Грошева. Следствие полагает, что за 900 тыс. руб. подсудимый обеспечил ООО «Биологик» победу на торгах. Сергей Хрулев полностью признал вину, в марте его перевели из СИЗО под домашний арест. Михаила Грошева обвинили в даче взятки и мошенничестве с поставками реабилитационного оборудования. Причастными к этому следствие также считает бывшего проректора ПИМУ Сергея Вожика и начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева.

В преступлениях обвинили нескольких сотрудников ПИМУ

В Нижегородском районном суде огласили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора института реабилитации Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Хрулева. Его обвинили по ч. 3 ст. 290 УК РФ в получении взятки от предпринимателя Михаила Грошева. По версии следствия, в августе 2021 — декабре 2022 года сотрудник вуза предложил коммерсанту поставить медицинское оборудование для клиники ПИМУ. Закупка осуществлялась в рамках программы господдержки высшего образования «Приоритет 2030», по которой медуниверситет получил из федерального бюджета 1 млрд руб. субсидии.

Контракты с ООО «Биологик» Михаила Грошева планировалось заключить без торгов в обход 44-ФЗ, предпринимателю предоставили информацию о предстоящих аукционах медуниверситета и номенклатуре необходимого оборудования. Также Сергей Хрулев пообещал обеспечить беспрепятственную приемку, полагает следствие.

В сентябре-октябре 2022 года стороны договорились о победе ООО «Биологик» в аукционах ПИМУ по предложенной директором института схеме.

По данным следствия, общий размер взятки Сергею Хрулеву за победу ООО «Биологик» в торгах составил 900 тыс. руб., а Михаил Грошев передал деньги директору института двумя частями. Сначала он отдал Сергею Хрулеву 500 тыс. руб. наличными в ресторане «Подгорье» на набережной Гребного канала, позднее передал ему еще 400 тыс. руб. в ресторане «Домашняя Италия» на Казанском шоссе. Полученными деньгами руководитель института распорядился по своему усмотрению, отметил гособвинитель.

Сергея Хрулева задержали в марте 2025 года, по решению суда он был арестован. Недавно его перевели под домашний арест после годичного предварительного заключения. Бывший сотрудник ПИМУ полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении. От комментариев он и его защита отказались. Разбирательство по уголовному делу о взятке продолжится в апреле.

Между тем предпринимателя Михаила Грошева обвинили не только в даче взятки, но и в мошенничестве.

Его предполагаемыми подельниками следствие считает бывшего первого проректора ПИМУ Сергея Вожика и экс-начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Всем троим инкриминировали обман с поставкой оборудования: по фабуле дела, в 2021 году эти сотрудники ПИМУ изготовили фальшивые документы для покупки велоэргометров по завышенным ценам и обеспечили ООО «Биологик» победу на торгах. Из данных закупки следует, что компания как единственный поставщик обязалась поставить вузу пять медицинских тренажеров «Мотомед letto2», один «Мотомед muvi» и один «Мотомед viva2» германского производителя Reck-Technik.

Стоимость контракта составила 7,7 млн руб.

Сергей Вожик во время ареста согласился, что вуз закупил оборудование на 460 тыс. руб. дороже, однако эту разницу обвиняемые себе не взяли, а деньги были потрачены на модернизацию уже имеющегося в ПИМУ оборудования.

Уголовное дело в отношении троих обвиняемых также передано на рассмотрение в Нижегородский райсуд.

Добавим, в прошлом году за взятку на три года колонии был осужден бывший проректор ПИМУ Сергей Савелов. Как установил суд, в 2017–2020 годах он небольшими суммами получил в общей сложности 550 тыс. руб. от учредителя ООО «ОКБ 15» Дмитрия Рахматуллина за информацию о торгах. Подрядчик платил за сведения о ценах конкурентов на аукционе по ремонту вентиляционных систем, заключение контракта и «попустительство» при приемке выполненных работ.

Дмитрий Савелов во время судебного процесса рассказывал «Ъ-Приволжье», что несколько лет сильно переживал, сожалел о преступлении и даже испытал облегчение, когда к нему пришли силовики.

Роман Рыскаль