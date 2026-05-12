Мэр города в Калифорнии ушла в отставку после обвинений в работе на Китай

В США мэру калифорнийского города Аркейдиа Эйлин Ван предъявили обвинения в том, что она действовала как незаконный агент КНР, сообщает Министерство юстиции США. «По ее собственному признанию Эйлин Ван тайно служила интересам китайского правительства»,— говорится в заявлении. Ван согласилась признать вину и ушла в отставку с поста мэра. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: City of Arcadia City Hall / Handout / Reuters

По данным Минюста США, Ван вместе с сообщниками «работала по указанию и под контролем правительственных чиновников КНР» и действовала «для продвижения интересов КНР, в том числе путем распространения прокитайской пропаганды в США». Сообщается, что Ван была в числе тех, кто вел сайт китайского сообщества в США U.S. News Center. Она получала от китайских чиновников и размещала там, а также на своем собственном сайте тексты, например, о ситуации в Синьцзяне.

Эйлин Ван избрали в городской совет Аркейдии в 2022 году, его члены по очереди исполняют обязанности мэра города.

Яна Рождественская