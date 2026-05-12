МИД РФ: Россия предложила Армении закрыть потребности в энергии на «век вперед»

«Росатом» предложил Армении проект АЭС большой мощности. Об этом сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. По его словам, станция «закрыла бы потребности страны в энергетике на десятилетия, а то и век вперед».

«При этом она (АЭС.— “Ъ”) обеспечила бы дешевые тарифы на электроэнергию для конечного потребителя, что, помимо прочего, значительно бы подстегнуло рост промышленности страны»,— сказал господин Калугин ТАСС. Россия готова передать Армении опыт в сфере энергетики, добавил он. «Именно такая модель заложена в общих для наших стран интеграционных объединениях — ЕАЭС, СНГ, ОДКБ»,— отметил Михаил Калугин.

В Армении действует одна атомная электростанция. Доля Армянской АЭС в выработке электроэнергии страны составляет около 40%. Срок эксплуатации объекта планируют продлить на 10 лет, до 2036 года, пишет Armenpress. Власти Армении ведут переговоры о строительстве новой АЭС с Россией, США, Китаем, Францией и Южной Кореей.