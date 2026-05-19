Балет Бориса Эйфмана, «Богема» Пуччини и девятая симфония Бетховена

К лету культурная жизнь Нижнего Новгорода вступает в самую яркую и насыщенную фазу. Город готовится к премьерам, фестивалям и гастролям. Что стоит посетить кроме выставки «Великая Всероссийская» — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Премьеры «Доктор Фауст», 18+ Где: Нижегородский театр кукол Когда: 31 мая, 20 июня Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Доктор Фауст»

Фото: Александр Воложанин Спектакль «Доктор Фауст»

Фото: Александр Воложанин Жанр премьерной постановки «Доктор Фауст» по мотивам «Трагической истории доктора Фауста» К. Марло определен как кукольный фарс. Как рассказали в театре, зрителей ждут «хрестоматийные персонажи в споре о человеческом бытии, вызов нечистой силы и заключение с ней рокового контракта, искушение семью смертными грехами и борьба небесной сущности с адской». Спектакль поставили Константин Балакин и Елена Вершинина, в 2023 году подарившие театру спектакль «Пиковая дама» (12+). «Суженый», 12+ Где: Нижегородский театр кукол Когда: 29, 30 мая Еще одна премьера кукольного театра — фолк-хоррор-сказка «Суженый» по мотивам произведения Л. Толстого. На сцене оживет древний сюжет, уходящий корнями в прибалтийские предания и перекликающийся с мифом о Персефоне. «Девочка Маша попадает в таинственный подводный мир, где ей уготована судьба невесты Ужа. Но что скрывается за этим союзом — проклятие или древний закон, которому невозможно противиться?» — задаются вопросом создатели спектакля. Свою интерпретацию сказки представят режиссер-постановщик Ефим Степанов и художник-постановщик Татьяна Новикова. «Богема», 18+ Где: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина Когда: 4 — 7 июня Это одна из самых исполняемых опер в мире, премьера состоялась в Италии в 1896 году. Сюжет основан на романе «Сцены из жизни богемы» французского писателя Анри Мюрже, события которого разворачиваются в Париже 1830-х годов. В Нижнем Новгороде историю о молодости, искусстве, любви, нищете и смерти расскажут солисты и хор оперного театра и оркестр La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского. Режиссером «Богемы» выступила Екатерина Одегова, уже знакомая нижегородскому зрителю по постановке оперы В. А. Моцарта «Похищение из сераля» (16+).

Музыка «Денис Мацуев представляет: диалог поколений», 6+ Где: Нижегородская филармония им. М. Ростроповича Когда: 20 — 23 мая Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Пианист Денис Мацуев во время выступления на концерте

Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Именной фестиваль пианиста-виртуоза Дениса Мацуева пройдет в Нижегородской филармонии в третий раз. Со сцены прозвучит классическая и джазовая музыка в исполнении самого маэстро, юных музыкантов, мастеров мирового уровня и академического симфонического оркестра под управлением дирижера Ивана Никифорчина. Гости смогут услышать отрывки из опер «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Итальянка в Алжире» Дж. Россини, «Кармен» Ж. Бизе, «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, а также произведения П. Чайковского, Р. Шумана, И. С. Баха, Л. ван Бетховена, С. Прокофьева, Ф. Шопена и других. «Стрелка», 12+ Где: Нижегородский театр оперы и балета им. А. С. Пушкина, концертный Пакгауз на Стрелке Когда: 4 — 21 июня Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера Дмитрия Синьковского

Фото: Geometria Оркестр La Voce Strumentale под управлением дирижера Дмитрия Синьковского

Фото: Geometria VIII Международный фестиваль искусств «Стрелка» посвящен 130-летию Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года. Произведения, вошедшие в программу, написаны в эпоху fin de sicle (с фр.—«конец века», 1880—1918 годы). Откроется фестиваль премьерой оперы Дж. Пуччини «Богема». Затем прозвучат произведения К. Шимановского и А. Скрябина, Л. Яначека, Г. Малера и его жены А. Малер-Верфель, А. Веберна, Ф. Бузони и Дж. Ф. Малипьеро. Также гости фестиваля смогут услышать малоизвестные, но значимые произведения российских композиторов начала ХХ века и оперы «Паяцы» Р. Леонкавалло и «Иоланта» П. Чайковского в концертном исполнении. Завершится «Стрелка» вокальным концертом, посвященным музыкальной панораме конца XIX — начала XX века. Программу фестиваля исполнят солисты и оркестр Нижегородского театра оперы и балета, дирижеры Федор Безносиков, Федор Леднев и Дмитрий Синьковский и приглашенные музыканты Валентин Малинин и Алексей Гориболь. «Л. ван Бетховен. Симфония №9», 12+ Где: Пакгауз на Стрелке Когда: 26 июня Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ансамбля La Voce Strumentale, дирижер Дмитрий Синьковский во время концерта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Руководитель ансамбля La Voce Strumentale, дирижер Дмитрий Синьковский во время концерта

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Впервые за много лет все девять симфоний Л. ван Бетховена звучат в Нижнем Новгороде в рамках единого цикла. Первый концерт состоялся в середине февраля, последний пройдет в конце июня. Симфонию №9 исполнит оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета под управлением Дмитрия Синьковского.

Театр «Красная Жизель» Бориса Эйфмана, 12+ Где: Нижегородский театр юного зрителя Когда: 29, 30 мая Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Следующая фотография 1 / 3 Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Спектакль Бориса Эйфмана «Красная Жизель» Фото: Евгений Матвеев Постановка рассказывает о судьбе Ольги Спесивцевой — русской балерины XX века, которая попала в революционный водоворот, эмигрировала из России и, пройдя череду личных драм и потрясений, очутилась в стенах лечебницы для умалишенных под Нью-Йорком, рассказали в Театре балета Бориса Эйфмана. «Это не иллюстрация биографии танцовщицы, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход», — отметил Борис Эйфман. Театры Белгорода, Челябинска, Таганрога Где: Нижегородский театр драмы им. М. Горького Когда: май, июнь Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Поминальная молитва» Фото: Андрей Зотов Спектакль «Давайте чокнемся!» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Ужин дураков» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Собачье сердце» Фото: Челябинский театр драмы им. Н. Орлова / Людмила Ковалева Следующая фотография 1 / 4 Спектакль «Поминальная молитва» Фото: Андрей Зотов Спектакль «Давайте чокнемся!» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Ужин дураков» Фото: Белгородский драматический театр Спектакль «Собачье сердце» Фото: Челябинский театр драмы им. Н. Орлова / Людмила Ковалева С 29 по 31 мая в Нижнем Новгороде будут выступать актеры Белгородского драматического театра им. М. Щепкина. Они привезут в Нижний Новгород спектакли «Поминальная молитва» (12+) по повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», «Давайте чокнемся!» (16+) по пьесе Н. Птушкиной «Пока она умирала» и «Ужин дураков» (16+) по пьесе Ф. Вебера. 10 июня перед нижегородцами выступят артисты Челябинского театра драмы им. Н. Орлова. Они покажут спектакль «Собачье сердце» (16+) по повести М. Булгакова. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Душечка»

Фото: Таганрогский театр им. А. Чехова Спектакль «Душечка»

Фото: Таганрогский театр им. А. Чехова 18–21 июня нижегородский драмтеатр примет гастроли Таганрогского театра им. А. Чехова. Жители и гости города смогут увидеть постановки «Душечка» (12+) по рассказу А. Чехова, «Оскар» (16+) по пьесе К. Манье, «Тетка Чарлея» (18+) по пьесе Б. Томаса и «Д-Р» (16+) по пьесе Б. Нушича «Доктор философии». «Комедiя-Фест» Где: Нижегородский театр комедии Когда: 1 — 9 июня Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Бешеные деньги» Фото: Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. Акимова / Леонид Торопов Спектакль «Голова» Фото: Нижегородский театр комедии Спектакль «Женитьба гусара» Фото: Свердловский театр музыкальной комедии Следующая фотография 1 / 3 Спектакль «Бешеные деньги» Фото: Санкт-Петербургский театр комедии им. Н. Акимова / Леонид Торопов Спектакль «Голова» Фото: Нижегородский театр комедии Спектакль «Женитьба гусара» Фото: Свердловский театр музыкальной комедии В юбилейной программе V Всероссийского театрального фестиваля «Комедiя-Фест» — 11 спектаклей из разных городов России. Торжественное открытие доверено Санкт-Петербургскому театру комедии имени Н. Акимова, он привезет в Нижний Новгород постановку «Бешеные деньги» (12+). Нижегородский театр комедии покажет метафизическую комедию «Голова» (16+), Свердловский театр музыкальной комедии — спектакль по мотивам старинных русских водевилей «Женитьба гусара» (16+). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Пастух Махаз» Фото: Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера / Эльза Чанба Спектакль «Касатка. Новый полет» Фото: Молодежный театр на Фонтанке Комедия-притча «У ковчега в восемь» Фото: Архангельский театр В. Панова / Екатерина Чащина Спектакль «А Сережа выйдет» Фото: Сарапульский драматический театр Следующая фотография 1 / 4 Спектакль «Пастух Махаз» Фото: Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера / Эльза Чанба Спектакль «Касатка. Новый полет» Фото: Молодежный театр на Фонтанке Комедия-притча «У ковчега в восемь» Фото: Архангельский театр В. Панова / Екатерина Чащина Спектакль «А Сережа выйдет» Фото: Сарапульский драматический театр Зрители смогут увидеть постановки «Пастух Махаз» (16+) от сухумского Государственного русского театра драмы им. Ф. Искандера, «Касатка. Новый полет» (16+) от петербургского Молодежного театра на Фонтанке, ироничную комедию-притчу «У ковчега в восемь» (12+) от архангельского Театра В. Панова, комедию по мотивам рассказов советских писателей «А Сережа выйдет?» (12+) от Сарапульского драмтеатра. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спектакль «Школа жен» Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии Спектакль «Тартюф» Фото: Краснодарский «Театр Защитника Отечества» / Елизавета Шейко Следующая фотография 1 / 2 Спектакль «Школа жен» Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии Спектакль «Тартюф» Фото: Краснодарский «Театр Защитника Отечества» / Елизавета Шейко В афише есть две комедии Мольера: артисты Государственного русского драматического театра Удмуртии покажут «Школу жен» (16+), а краснодарский «Театр Защитника Отечества» — «Тартюфа» (16+). Особый гость фестиваля — народная артистка РФ, актриса Театра имени Е. Вахтангова Юлия Рутберг. Она покажет спектакль «Кабаре „Бродячая собака“» (16+) в центре культуры «Рекорд». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хип-хоп комедия в стихах «Ревизор»

Фото: Московский Губернский театр Хип-хоп комедия в стихах «Ревизор»

Фото: Московский Губернский театр Завершит фестиваль премьера Московского губернского театра — хип-хоп комедия в стихах «Ревизор» (12+).

Выставки «Ход конем», 0+ Где: корпус НГХМ «Зарубежное искусство» Когда: до 24 мая Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Ход конем»

Фото: НГХМ Выставка «Ход конем»

Фото: НГХМ Экспозиция посвящена образу лошади — символу 2026 года — в мировом искусстве. Проект исследует «конный сюжет» в разных жанрах и видах — от батального и охотничьего до бытового и пейзажного. В экспозиции представлено более 40 произведений живописи, оригинальной и печатной графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из фондов музея. Часть работ зритель увидит впервые. «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств», 0+ Где: корпус НГХМ «Русское искусство» Когда: по 7 июня Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» Фото: НГХМ «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» Фото: НГХМ Следующая фотография 1 / 2 «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» Фото: НГХМ «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» Фото: НГХМ Проект «Слияния» родился на стыке двух юбилеев: 30-летия нижегородского кампуса Высшей школы экономики и 130-летия Нижегородского государственного художественного музея (НГХМ). Из окна выставочного пространства видно Стрелку — главную визуальную метафору Нижнего Новгорода, которая легла в основу экспозиции. «Слияние двух великих рек Оки и Волги — повод для разговора о «гении места». Проект предлагает зрителям осмыслить прошлое, настоящее и будущее города, показывая, как цепочка неожиданных событий и совпадений, связанных с Нижним Новгородом, не раз влияла на развитие отечественной культуры, науки и промышленности», — рассказали организаторы. Выставка объединила более 100 предметов из музеев Моск­вы, Петербурга и Нижнего Новгорода. Диапазон артефактов охватил почти четыре столетия. Самым старым экспонатом стала французская гравюра 1659 года с картой Волги, а новейшие арт-объекты художники завершили за несколько дней до вернисажа. «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края», 6+ Где: Манеж Нижегородского кремля Когда: до 27 сентября Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: НГИАМЗ Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: министерство культуры Нижегородской области Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: НГИАМЗ Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: НГИАМЗ Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: министерство культуры Нижегородской области Выставка «Собор святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края» Фото: НГИАМЗ Выставка представила особое явление русского православного искусства — нижегородскую храмовую деревянную скульптуру XVII — начала XX веков. В экспозиции более 70 предметов из коллекции Нижегородского музея-заповедника, Нижегородского художественного музея, музея Нижегородской епархии и музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги и Городца. Многие экспонаты прошли через Всероссийский художественный научно-реставрационный центр. Пространство выставки разделено на несколько тематических блоков, посвященных ангельским чинам, образам евангелистов и святых, иконографии Богоматери, а также циклу, охватывающему события от Тайной вечери до Погребения. «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года», 6+ Где: Дмитриевская башня кремля, НГИАМЗ Когда: до 10 января 2027 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» Фото: министерство культуры Нижегородской области Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» Фото: министерство культуры Нижегородской области Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» Фото: министерство культуры Нижегородской области Выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» Фото: министерство культуры Нижегородской области В июле Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) отметит свое 130-летие. Юбилейные проекты будут открываться в течение всего 2026 года. Флагманская выставка «Музей 130» разместилась в Дмитриевской башне кремля — именно здесь в 1896 году была представлена первая экспозиция городского художественного и исторического музея, чьим прямым преемником является НГИАМЗ. Проект ведет по всем ключевым этапам становления музея-заповедника — от скромного собрания древностей до одного из крупнейших научно-исследовательских музейных комплексов России — и продемонстрирует редкие экспонаты из первых поступлений.

Подготовила Елена Ковалева