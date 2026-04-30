Только для взрослых

Нижегородский академический театр кукол 29 апреля представил спектакль «Доктор Фауст» (18+) по мотивам «Трагической истории доктора Фауста» английского драматурга Кристофера Марло, написанной в конце XVI века — за 200 лет до трагедии Гете. Над постановкой работали режиссер Константин Балакин и художник Елена Вершинина, в 2023 году подарившие нижегородцам кукольный спектакль «Пиковая дама» (12+). «Доктора Фауста» творческий тандем до этого поставил в Театре кукол Кузбасса в 2020 году.

Актер Иван Захаров в роли Фауста, добрый и злой ангелы

Работа над спектаклем «Доктор Фауст» началась в Нижегородском театре кукол в феврале 2026 года. В марте прошли читки, а 1 апреля наступил основной подготовительный период, рассказал режиссер.

«Иногда было по 10 репетиционных часов в день. Мы не ищем легких путей, поэтому сформировали два состава исполнителей. С какой целью? Ну, во-первых, чтобы пощадить людей. Потому что, честно говоря, месяц репетиций по 10 часов одной и той же роли — это кошмар. Во-вторых, "Доктор Фауст" звучит интересно в разных интерпретациях. Актеры слышали текст со стороны и друг от друга обогащались, это очень помогло»,— отметил Константин Балакин.

По сюжету талантливый ученый в стремлении к безграничному познанию продает душу дьяволу. 12 лет Мефистофель выполняет все желания главного героя, но приходит час расплаты.

«История Фауста закончилась по-разному: Гете его прощает, Марло и народная книга (первоисточник его произведения) его уничтожают. Каждый автор находит свое решение, как закончить эту историю. Я нашел свое»,— сказал режиссер.

«Доктор Фауст» — второй спектакль в репертуаре Нижегородского театра кукол с возрастным цензом «18+». Первыми были «Нервные люди», поставленные в октябре 2025 года.

«В первоисточнике у Марло очень много не то что тонкого льда, а просто прорубей, в которые надо падать. Сейчас эту пьесу, насколько я знаю, не ставят в театрах в чистом виде, она не совсем понятна сегодняшнему зрителю, для него это ребусы. Наш спектакль сделан очень демократично. Он рассчитан на взрослого, подготовленного зрителя, который не впервые слышит имя Фауста. И мне кажется, учитывая инфантильность нынешней молодежи, "18+" — это даже рановато. Но ценза "21+" нет, поэтому пришлось ставить "18+"»,— рассказал Константин Балакин.

Шут Каспер и слуга Фауста Вагнер в окружении семи смертных грехов

Режиссер несколько изменил пьесу Кристофера Марло. В частности, Фауст путешествует с Мефистофелем не 24 года, а 12 лет, вместо герцога Ангальтского на сцене появляется Наполеон, а место гнева среди семи смертных грехов занимает уныние.

«Смертных грехов вообще восемь. Выбор между гневом и унынием остается за художником, который решает их изображать. Я выбрал уныние. Это, как мне кажется, самый страшный грех»,— поделился своим мнением Константин Балакин.

В дни премьеры напитки в буфете театра подают в стаканчиках с наклейками, где указан один из смертных грехов. «Любой грех — 150 руб.»,— указано на ценнике.

Смертные грехи выходят на сцену под похоронный марш Густава Малера «Звери хоронят охотника». В спектакле звучат симфонии только этого автора. Под грандиозную и саркастическую музыку Малера на сцене оживают картины Брейгеля, Босха, Микеланджело. Путешествие по искусству дополняет странствия героя.

Актер Георгий Фролов в роли Мефистофеля

Роль Фауста актер играет в живом плане, остальных героев воплощают куклы разных систем управления. Основную часть составляют паркетные, их около 10. Кроме перчаточных и планшетных кукол в постановке также представлена штоковая марионетка — это кукла Мефистофеля в образе зеленого змея с дьявольским блеском в глазах. Ей актер управляет сверху с помощью металлических палочек.

«"Доктор Фауст" станет примечательной постановкой для нашего театра: впервые зритель увидит столь масштабное использование крупных кукол. Благодаря их размерам персонажи будут хорошо различимы даже с последних рядов зала», — отметил художникконструктор Нижегородского театра кукол Михаил Филичев.

Следующие премьерные показы спектакля запланированы на 30 апреля, 15 и 31 мая.

Елена Ковалева