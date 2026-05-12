Контракт на новый забор около нижегородского УФСБ заключили по начальной цене

Только одну заявку признали соответствующей требованиям для установки нового забора вдоль дома №1 по улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде, где находится региональное УФСБ. Победителем конкурса признано ООО «Автодорстрой», чья заявка была под номером 10. С ним заключили контракт по начальной цене — 150,33 млн руб., другие участники торгов в карточке на сайте госзакупок не указаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект забора около здания УФСБ по Нижегородской области

Фото: из документации закупки Эскизный проект забора около здания УФСБ по Нижегородской области

Фото: из документации закупки

Как писал «Ъ-Приволжье», заказчиком выступает муниципальный «ГУММиД». Исполнитель до 30 ноября 2026 года должен будет демонтировать старый забор вдоль здания УФСБ и установить новое ограждение из трех участков, в том числе около соседнего дома №3. Оба здания являются объектами культурного наследия. Ограда будет состоять из бетонных круглых и стальных квадратных столбов, а также стальных решетчатых секций, на которых необходимо разместить эмблемы Федеральной службы безопасности.

По словам мэра Юрия Шалабаева, это не забор для ФСБ, а часть городской инфраструктуры, поэтому 150 млн руб. на его замену выделяют из бюджета города.

Галина Шамберина