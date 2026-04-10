Закупку на замену забора у УФСБ за 150 млн рублей объявили в Нижнем Новгороде
Муниципальный «ГУММиД» объявил открытый конкурс в электронной форме на установку забора вдоль дома №1 по улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде, где находится региональное УФСБ. Начальная стоимость контракта составляет 150,3 млн руб.
Исполнитель должен будет демонтировать старый забор вдоль здания УФСБ и установить новое ограждение из трех участков, в том числе около соседнего дома №3. Оба здания являются объектами культурного наследия. Ограда будет состоять из бетонных круглых и стальных квадратных столбов, а также стальных решетчатых секций.
Расходы на новое ограждение возьмет на себя муниципальный бюджет. Завершить работы требуется до 30 ноября 2026 года.