Глава Нижнего Новгорода объяснил, почему мэрия тратит 150 млн на забор у УФСБ

Забор у здания УФСБ на Малой Покровской улице, украшенный эмблемами ведомства, — это не забор ФСБ, а часть городской инфраструктуры, поэтому 150 млн руб. на его замену выделяют из бюджета Нижнего Новгорода. Об этом мэр Юрий Шалабаев рассказал 28 апреля, отвечая на вопросы журналистов.

Забор у здания УФСБ на Малой Покровской улице

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Забор у здания УФСБ на Малой Покровской улице

«Мы не закупаем заборы для федеральных ведомств. Мы занимаемся только городской инфраструктурой. Здесь идет речь не о заборе какого-то федерального ведомства, а о конкретной части городской инфраструктуры. Мы отремонтировали Малую Покровскую улицу, она станет, скажем так, общим пространством с улицей Большой Покровской и Почаинским оврагом. Поэтому мы потихоньку приводим все объекты, которые на них находятся, в порядок и там, где видим возможность улучшения, улучшаем», — сказал глава города.

Как писал «Ъ-Приволжье», муниципальный «ГУММиД» объявил открытый конкурс на замену забора у здания УФСБ в начале апреля 2026 года. Завершить работы требуется до 30 ноября 2026 года.

