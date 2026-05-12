Иранский урок для Пекина

Дональд Трамп прибудет с визитом в Китай 13 мая, он продлится два дня, подтвердили в Белом доме. По данным Bloomberg, вместе с президентом в КНР поедут Илон Маск, Тим Кук и еще более десяти крупных бизнесменов. Это позволит заключить сторонам ряд деловых сделок и соглашений о закупках, отмечает агентство. По словам Трампа, он рассчитывает обсудить с лидером КНР вопросы энергетики, Иран и Тайвань, в частности, вопрос дальнейших поставок американского оружия на остров. Еще одной темой встречи станет поддержка России Пекином, отмечает Reuters. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, сумеет ли Вашингтон повлиять на позицию китайских властей в этом вопросе

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Если верить сообщениям западных СМИ, основанных на беседах с американскими чиновниками, одной из тем, которые планирует обсудить в ходе своего визита в Пекин президент Трамп, станут российско-китайские отношения и поддержка Москвы со стороны КНР. Как можно было понять, в Вашингтоне не слишком довольны этими отношениями и хотели бы уменьшить доходы, получаемые от них Кремлем.

Если дела действительно так обстоят и американский лидер в самом деле намерен оказать давление на Пекин, чтобы тот ограничил свои связи с Москвой, нельзя не признать: момент для этих усилий выбран наихудший. Именно сейчас, после начала американской военной операции в Персидском заливе, китайские руководители получили наглядную иллюстрацию, как станет действовать Вашингтон в случае возможного кризиса в отношениях с Пекином из-за Тайваня или по какой-либо иной причине.

Основным методом борьбы с Тегераном после завершения горячей фазы войны стала морская блокада. Стянув к берегам Исламской Республики значительную часть своих военно-морских сил, американцы пытаются взять под контроль нефтяные поставки из этой страны, задушить ее экономически. Танкеры, везущие иранскую нефть по несогласованным с США маршрутам, останавливают, топливо изымается, о чем с гордостью сообщает в своих соцсетях президент Трамп, не стесняясь хвастаться тем, что американцы ведут себя как пираты.

Учитывая зависимость Пекина от поставок энергоносителей (причем именно с Ближнего Востока), логично предположить, что в случае его противостояния с Вашингтоном американцы прибегнут к той же самой уже опробованной тактике. Фактически установят морскую блокаду КНР, перехватывая идущие туда танкеры и газовозы либо на дальних подступах (в том же Ормузском проливе), либо на ближних, например, в проливе Малаккском. Учитывая господство американского флота в мировом океане, едва ли кто-то сможет помешать Вашингтону осуществлять подобные акции.

При таком сценарии спасательным кругом для Пекина, его стратегическим тылом становится Российская Федерация, которой для поставок в Китай нефти и газа не надо использовать морские пути, где господствуют американцы.

А стало быть, стратегический интерес Пекина состоит как раз в том, чтобы, предвидя возможное столкновение с США, всячески развивать, а отнюдь не сворачивать сотрудничество с Москвой, в первую очередь в энергетической области, строить новые нефтепроводы и газопроводы, которые снизят зависимость Китая от поставок с Ближнего Востока. А, следовательно, лишат Вашингтон соблазна прибегать к энергетическому шантажу и угрожать блокадой.

В этом смысле отношения с Москвой становятся для Пекина жизненно важными. Сложно представить себе вариант, при котором Си Цзиньпин согласился бы с доводами Трампа и, чтобы доставить ему удовольствие, стал бы ограничивать связи с Россией. И еще один момент. Президент США сейчас явно не в том положении, чтобы диктовать Китаю условия, оказывать жесткое давление и выдвигать ультиматумы.

Он летит в Пекин ослабленным: операция против Ирана загнала его в ловушку, из которой не видно выхода.

И гораздо более вероятным представляется сценарий, что именно Трамп, по сути, будет выступать в роли просителя, убеждая Пекин использовать свое влияние на Тегеран и добиться смягчения иранский позиции. Это позволило бы главе Белого дома спасти лицо и заявить, что он добился хотя бы части поставленных целей и уходит из Персидского залива с высоко поднятой головой.

Пока нет уверенности, что этого удастся достичь и товарищ Си согласится прийти на помощь своему потенциальному противнику, позиции которого слабеют с каждым днем и против которого начинают открыто бунтовать даже союзники, европейцы и канадцы. В общем, в Пекине Трампу будет явно не до того, чтобы выставлять своим собеседникам какие-либо требования, связанные с Россией.

Максим Юсин