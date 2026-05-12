ТАСС: проект Рудневского моста во Владивостоке подорожал до 11 млрд рублей

Власти Владивостока оценили стоимость постройки нового Рудневского моста во Владивостоке в 11,2 млрд руб. Изначально планировалось потратить 9,5 млрд руб., обратил внимание ТАСС.

Длина моста составит 498 м. Дорога будет рассчитана на четыре полосы для автотранспорта. Ширина тротуара составит 3 м. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2029 года. Смета включает 134 млн руб. на осуществление строительного контроля по объекту и еще 20 млн руб. — на «авторский надзор за работами».

Действующий Рудневский мост демонтируют. Подготовку к строительству начали в конце марта со сноса 30 промышленных зданий, незаконно построенных под мостом.