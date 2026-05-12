У дома в Москве нашли мертвым главреда журнала «Эхо планеты» Валентина Васильца

Бывший главный редактор журнала «Эхо планеты» Валентин Василец выпал из окна в Москве. 90-летнего мужчину нашли мертвым на улице Крупской, возле дома, где он жил. Об этом сообщают РЕН ТВ и «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вчера днем. По словам сиделки погибшего, господин Василец страдал деменцией и тяжело переживал смерть жены, которая умерла в конце апреля. Следов борьбы в квартире не обнаружено. По данным «МК», проверяется версия несчастного случая.

«Эхо планеты» — общественно-политический журнал, издававшийся с 1988 по 2014 год. Был посвящен международной и внутренней политике, экономике и финансам, культурной жизни, спорту. Валентин Василец занимал пост главреда в конце 90-х годов. Также работал в международной журналистике, в том числе в ИТАР-ТАСС.