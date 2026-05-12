В Курске отремонтируют пострадавший от БПЛА памятник архитектуры XVIII века

Управление по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области выдало задание на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения «Дом Денисьева» 1781 года постройки, расположенного по адресу: улица Садовая, 40. Историческое здание, которое сейчас находится в оперативном управлении областной многопрофильной клинической больницы (КОМКБ), в мае 2025 года было повреждено в результате атаки БПЛА. Об этом рассказали в ведомстве.

Запланированы следующие работы:

монтаж и демонтаж участка кровли площадью 112,5 кв. м;

замена стеклопакета и установка новых оконных блоков из ПВХ-профиля;

ремонт штукатурки внутренних и наружных прямолинейных откосов;

окраска внутренних стен и откосов фасада.

По информации управления, сейчас ведется разработка научно-проектной документации.

«Сохранение таких уникальных памятников архитектуры конца XVIII века является важным вкладом в поддержание исторического облика Курска и защиту нашего наследия»,— подчеркнули в ведомстве.

«Ъ-Черноземье» писал, что ночью 30 мая прошлого года украинские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в Курске. Помимо «Дома Денисьева» (больницы), повреждения получили жилые дома. Пострадал водитель автомобиля, который получил осколочные ранения. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте.

«Дом Денисьева» включен в «Белую книгу» — реестр курских объектов культурного наследия, пострадавших от действий ВСУ. На момент его включения в списке значилось 77 ОКН.

