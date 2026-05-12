«2026 год мирным не станет»

Еврокомиссар по внешним связям Кая Каллас заявила, что Россия не вправе назначать переговорщика от имени ЕС. Ранее президент Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера самой приемлемой кандидатурой от Европы в рамках возможного диалога с Брюсселем. Между тем в СМИ активно обсуждаются итоги праздников 9 Мая, в частности, слова российского лидера о скором окончании конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает особо не обольщаться.

Владимир Путин в рамках общения с прессой 9 мая, естественно, активно комментировал украинскую тематику. Среди прочего, президент произнес фразу: «Я думаю, дело идет к завершению конфликта». Этому предшествовал привычный экскурс в историю о значительной вине Запада в том, что происходит. Кроме того, глава государства лично допустил встречу с украинским коллегой как в Москве, так и в некой третьей стране в ответ на неоднократные призывы последнего. «Но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу»,— подчеркнул президент. Российский фондовый рынок, несмотря на выходные, отреагировал позитивно.

Владимир Зеленский не оставил эти слова незамеченными, заявив, что Владимир Путин, наконец-то, готов к реальным встречам и надо находить формат. Также о скором окончании противостояния после визита в Москву говорил, вернее, рассуждал, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Тем временем перемирие, которое в итоге как бы инициировал президент США Дональд Трамп с 9 по 11 мая, соблюдалось в том смысле, что не было масштабных ударов.

Что касается переговоров РФ и Украины, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что пока Киев не сделает «важный шаг», всякие контакты теряют смысл. О том же говорил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Судя по всему, речь идет о выводе украинских войск из Славянско-Краматорской агломерации. Зеленский, как известно, категорически против.

Учитывая все вышесказанное, есть некоторые основания полагать, что особых поводов для оптимизма относительно скорого окончания боевых действий нет.

Также нужно обратить внимание на слова Путина о том, что он готов встретиться с Зеленским, чтобы подписать окончательный мирный договор. Вероятно, речь идет не о перемирии, которое наступит после вывода ВСУ с Донбасса, а об устранении первопричин кризиса, что включает в себя очень много разных пунктов. Так кажется, что до этого очень и очень далеко.

Впрочем, есть одна небольшая интрига — это визит Дональда Трампа в Китай. Украина там также будет обсуждаться.

Надежды на прогресс практически нет, но некий шанс, так или иначе, остается. Допустим, председатель Си призовет к продолжению перемирия или что-то в этом духе. Киев это точно поддержит, а вот Москве будет сложно отказаться.

Кроме того, хочется еще раз напомнить слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что переговоры о очередной раз зашли в тупик. Как заявил дипломат, если так будет и дальше продолжаться, Америка в один прекрасный момент уйдет в сторону. В общем и целом есть большие основания полагать, что 2026 год мирным не станет.

Дмитрий Дризе