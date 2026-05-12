Мошенники стали обманывать от имени Государственной фельдъегерской службы

Мошенники в России стали часто упоминать в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу (ГФС), что обусловлено отсутствием контактов граждан с ней. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным МВД, злоумышленники рассказывают жертвам о спецкурьерах, «декларации наличных», «проверке средств» и других вымышленных процедурах. Иногда граждан пытаются вовлечь в противоправную деятельность под видом стажировки или внештатной работы в несуществующих подразделениях ГФС. При этом участники таких схем зачастую приезжают в обычной одежде, вроде худи и джинсов, чтобы якобы забрать деньги или документы от имени госструктуры.

В МВД отметили, что ГФС — военизированная государственная служба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием. ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, но не работает с физическими лицами. «Сотрудники ГФС России не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки"»,— подчеркнули в ведомстве (цитата по ТАСС).

Телефонное мошенничество остается одним из главных видов киберпреступности в России. Правоохранители говорят о меняющемся тренде: число атак все еще велико, но ущерб, нанесенный гражданам, начинает снижаться. По оценке Генпрокуратуры, в 2025 году в стране зарегистрировано свыше 675 тыс. преступлений в сфере информационных технологий.

Подробности — в материале «Ъ» «Звонки и вызовы».