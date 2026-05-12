В Приморье криминальный авторитет получил 12 лет колонии

Приморский краевой суд признал Леонида Ванникова из города Арсеньев виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, самоуправстве и вымогательстве. Ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн руб., сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как установил суд, Ванников с 2021 по 2022 годы в статусе «положенца» (в криминальной иерархии человек, назначаемый «вором в законе» и имеющий право принимать решения в его отсутствие и от его имени) «управлял неформальным сообществом профессиональных преступников, давал им обязательные для исполнения указания, контролировал сбор и хранение денежных средств, предназначенных для финансирования криминальной деятельности».

Участники преступной группы под руководством Ванникова, как установил суд, совершили семь вымогательств денежных средств у жителей Арсеньева, угрожая расправой. При этом подсудимый требовал возмещения ущерба в пользу третьего лица от одного из потерпевших. В итоге Ванникову вменили ст. 210.1, ч. 2 ст. 330, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ.

Одновременно с Ванниковым была осуждена одна из участниц преступной группы – Виктория Алентикова. За один эпизод вымогательства она получила семь лет колонии общего режима. Однако она получила отсрочку в исполнении приговора до достижения ее малолетним ребенком (2018 года рождения) 14-летнего возраста. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток