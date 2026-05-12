Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Поступила жалоба на арест экс-начальника Западно-Сибирской ж/д

Сегодня в Новосибирский областной суд поступила жалоба защиты на решение Ленинского райсуда, арестовавшего экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая по делу о взяточничестве. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Александр Грицай

Александр Грицай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александр Грицай

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александра Грицая, занимавшего должность начальника Западно-Сибирской железной дороги с 2018 года, задержали 16 апреля. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам новосибирского управления ФСБ России. Следствие считает, что обвиняемый покровительствовал бизнесменам, занимающимся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а те выплачивали ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. Впоследствии в деле появился дополнительный эпизод взятки.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска на два месяца (до 16 июня) арестовал Александра Грицая, который отвергает выдвинутые против него обвинения.

Илья Николаев

Новости компаний Все