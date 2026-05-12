Поступила жалоба на арест экс-начальника Западно-Сибирской ж/д

Сегодня в Новосибирский областной суд поступила жалоба защиты на решение Ленинского райсуда, арестовавшего экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александра Грицая по делу о взяточничестве. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александра Грицая, занимавшего должность начальника Западно-Сибирской железной дороги с 2018 года, задержали 16 апреля. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам новосибирского управления ФСБ России. Следствие считает, что обвиняемый покровительствовал бизнесменам, занимающимся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а те выплачивали ему взятки, сумма которых, по предварительным данным, превысила 50 млн руб. Впоследствии в деле появился дополнительный эпизод взятки.

17 апреля Ленинский районный суд Новосибирска на два месяца (до 16 июня) арестовал Александра Грицая, который отвергает выдвинутые против него обвинения.

Илья Николаев