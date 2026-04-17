Суд отправил в СИЗО начальника Западно-Сибирской ЖД Александра Грицая

Ленинский райсуд Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца начальнику Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александру Грицаю. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области. Свою вину глава ЗСЖД отрицает.

Александра Грицая задержали 16 апреля сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и СКР. Согласно версии следствия, фигурант дела покровительствовал бизнесмену, занимающемуся строительством железнодорожных путей и грузоперевозками, а тот выплачивал ему взятки.

По подсчетам следствия, общая сумма подношений в период с апреля 2025-го по апрель 2026 года составила более 50 млн руб. Предполагаемый взяткодатель был также задержан.

Александра Стрелкова