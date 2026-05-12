В Приморье налоговые отчисления от туризма выросли на 17,3%

За январь-март в бюджет Приморья поступило 725 млн руб. налоговых сборов от предприятий туристической отрасли региона. Это на 17,3% больше аналогичного показателя 2025 года.

Как сообщила пресс-служба правительства края, рост налоговых поступлений в частности связан с обелением туристического бизнеса — официальным трудоустройством сотрудников, легализацией деятельности баз отдыха и гостевых домов, применением контрольно-кассовой техники. По данным властей, за первый квартал текущего года в Приморском крае было совершено около 915 тыс. туристических поездок. Это на 18% больше аналогичного периода прошлого года.

По оценке регионального минтуризма, в 2025 году объем турпотока составил 4 068,9 тыс. поездок, что на 4,5% больше показателей 2024 года. При этом Приморье посетили 635,7 тыс. иностранных туристов (рост на 1,3% к итогам 2024 года).

Алексей Чернышев