Власти Южной Кореи осудили атаку на свое судно в Ормузском проливе

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Вай Сон Лак заявил о недопустимости нападений на гражданские суда в Ормузском проливе. Накануне власти сообщили об атаке на южнокорейское грузовое судно HMM Namu.

«Наше правительство утверждает, что нападения на частные суда, включая HMM Namu, не могут быть ни оправданы, ни терпимы, и мы решительно осуждаем их»,— сказал советник президента (цитата по «Рёнхап»).

10 мая южнокорейский МИД сообщил, что два «неопознанных воздушных объекта» на прошлой неделе поразили в Ормузском проливе грузовое судно HMM Namu. В результате начался пожар. На борту образовалась трещина шириной 7 м. Судно вынесло на мель, после чего оно было отбуксировано в порт Дубая.

По словам советника, характер повреждений снижает вероятность того, что применялись мины или торпеды. Иран отрицает причастность к нападению.

Эрнест Филипповский