Трамп не исключил включение Венесуэлы в состав США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает Венесуэлу как потенциальный 51-й штат. Об этом он сказал в эфире Fox News, рассуждая о привлечении американских нефтяных компаний к инвестициям в Венесуэлу.

Своей мотивацией господин Трамп назвал стоимость нефтяных запасов в Венесуэле, оцениваемую в $40 трлн. Кроме того, по его словам, его фигура пользуется популярностью у граждан страны. «Венесуэла любит Трампа»,— сказал он.

Как напомнил Fox News, для превращения Венесуэлы в американский штат американскому президенту потребуется согласие венесуэльского Конгресса.

Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес, комментируя высказывание Дональда Трампа, заявила, что Конгресс никогда бы не стал рассматривать подобный вопрос, так как жители страны ценят свою независимость.

Влад Никифоров