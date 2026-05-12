Силы ПВО за ночь сбили над Россией 27 БПЛА

В течение ночи с 0:00 до 7:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 беспилотников самолетного типа над тремя регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Ростовской области уничтожен БПЛА в Миллеровском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Обошлось без жертв и последствий на земле, но на территории области пока сохраняется беспилотная опасность. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.