Подачу газа в девяти селах Дагестана остановят на три дня

В Ахтынском районе Дагестана временно приостановят подачу газа. Ограничение введут на три дня — с 8 утра 12 мая до 6 вечера 14 мая, сообщили в Газпром трансгаз Махачкала.

Причиной отключения стало проведение плановых профилактических работ на газораспределительной станции. Без газоснабжения останутся потребители в девяти населенных пунктах: Ахты, Джаба, Каракюре, Калук, Луткун, Мискинджа, Новый Каракюре, Хкем и Усухчай.

Местным жителям рекомендовали на этот период перекрыть краны перед газовыми приборами и строго соблюдать меры пожарной безопасности.

