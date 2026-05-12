Китайский грузовой корабль «Тяньчжоу-10» пристыковался к орбитальной станции

Запущенный 11 мая грузовой космический корабль «Тяньчжоу-10» успешно состыковался с узлом основного модуля китайской космической станции «Тяньгун», сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (СМSA).

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета-носитель «Чанчжэн-7» («Великий поход-7») с грузовым кораблем «Тяньчжоу-10» стартовала вчера в 8:14 (3:14 мск). Через 10 минут корабль отделился и вышел на заданную орбиту.

По информации СМSA, корабль доставил припасы на орбитальную космическую станцию. В груз входят один комплект скафандра для выхода в открытый космос, расходные материалы для находящегося на орбите экипажа, топливо, а также материалы для проведения экспериментов и испытаний.

Эрнест Филипповский