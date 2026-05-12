Трамп выдвинул союзников по партии на должности послов на Ямайке и в Словакии

Президент США Дональд Трамп выдвинул для утверждения Сенатом кандидатуры послов на Ямайке и в Словакии. Ими стали давние союзники президента по Республиканской партии глава Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лейк и сенатор от Пенсильвании Дуг Мастриано.

Как сообщает Politico, господин Мастриано в 2022 году безуспешно баллотировался на пост губернатора Пенсильвании. Экс-телеведущая Кэри Лейк также неудачно баллотировалась в 2022 году на пост губернатора Аризоны.

Оба политика поддержали Дональда Трампа и его заявления о фальсификациях на президентских выборах 2020 года, отмечает Politico. Речь шла о массовых вбросах бюллетеней в ключевых штатах, в том числе Пенсильвании и Аризоне.

Влад Никифоров