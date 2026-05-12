Новак: правительство намерено избежать монополизации рынка маркетплейсами

Правительство РФ намерено не допустить монополизации рынка торговли маркетплейсами, заявил вице-премьер Александр Новак.

«Основная задача, стоящая перед нами, — не допускать монополизации рынка со стороны маркетплейсов, поддерживать конкуренцию как между платформами, так и внутри платформ — между продавцами, а также защищать права потребителей»,— сказал вице-премьер в интервью газете «Ведомости».

Как отметил господин Новак, за период 2022–2024 годов рынок e-commerce и маркетплейсы выросли более чем в 2,5 раза. Рост происходит за счет трансформации «классической» розницы и перетока потребительского импорта на онлайн-площадки.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2025 года объем интернет-торговли в России увеличился на 28%, достигнув 11,5 трлн руб. Доля онлайн-продаж в общем обороте розницы выросла до 18,8%, в то время как весь объем розничной торговли в стране за прошлый год составил 61,3 трлн руб.