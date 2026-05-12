Минздрав предложил добавить более десяти новых медицинских специальностей
Минздрав предложил ввести с 1 сентября 11 новых медицинских специальностей. С соответствующим проектом приказа ознакомились «РИА Новости».
Согласно документу, в обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр планируется включить следующие направления:
- медицинская биология,
- медицинская логопедия,
- медицинская психология,
- медицинская физика,
- медицинская эмбриология,
- медицинский массаж,
- нейропсихология,
- нутрициология,
- физическая реабилитация,
- химическая экспертиза и
- эргореабилитация.
Кроме того, ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.