Минздрав предложил добавить более десяти новых медицинских специальностей

Минздрав предложил ввести с 1 сентября 11 новых медицинских специальностей. С соответствующим проектом приказа ознакомились «РИА Новости».

Согласно документу, в обновленном списке медицинских должностей могут появиться нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия. Кроме того, в реестр планируется включить следующие направления:

  • медицинская биология,
  • медицинская логопедия,
  • медицинская психология,
  • медицинская физика,
  • медицинская эмбриология,
  • медицинский массаж,
  • нейропсихология,
  • нутрициология,
  • физическая реабилитация,
  • химическая экспертиза и
  • эргореабилитация.

Кроме того, ведомство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими. Среди них — врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих и других специальностей будут переданы врачам более широкого профиля.

