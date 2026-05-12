CBS: Иран перебросил авиацию в Пакистан и Афганистан для защиты от ударов США

Иран мог перебросить военные и гражданские самолеты в Пакистан и Афганистан, чтобы уберечь их от возможных ударов США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, иранская военная авиация была замечена на пакистанской базе ВВС Нур-Хан, расположенной неподалеку от Исламабада. Собеседники CBS News утверждают, что туда был направлен разведывательный самолет RC-130 — модифицированная версия военно-транспортного судна.

Кроме того, авиакомпания Mahan Air перебазировала часть флота в Кабул еще до начала активных боевых действий, отмечает телеканал. После закрытия иранского неба лайнеры остались в Афганистане, однако позже из-за столкновений на пакистано-афганской границе их переместили в аэропорт Герата.

Официальный представитель движения «Талибан» (террористическое движение, запрещенное в РФ) Забихулла Муджахид в разговоре с CBS News информацию о нахождении иранских самолетов в стране опроверг.