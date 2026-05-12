Новак: реальные зарплаты в России выросли на 23,9% за три года

Рост реальных зарплат в России за последние три года составил 23,9%, заявил в интервью «Ведомостям» вице-премьер Александр Новак.

За 2025 год этот показатель увеличился на 4,4%, отметил вице-премьер. При этом общие реальные доходы населения за тот же трехлетний период выросли на 26,1%. Доходы выросли за счет оплаты труда, социальных выплат, предпринимательских доходов и доходов от собственности.

Господин Новак подчеркнул, что текущая динамика доходов стала рекордной за последние 20 лет. Уровень бедности в стране к концу 2025 года сократился до исторического минимума в 6,7%, отметил он.

Несмотря на высокие показатели, вице-премьер призвал учитывать цикличность экономических процессов и неизбежный этап корректировки и структурной трансформации. «Это нормальный этап для экономики. Важно особенное внимание уделять управлению рисками, чтобы смягчить последствия и обеспечить более быстрый переход к сбалансированному экономическому росту»,— сказал он.