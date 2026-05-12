Летевший из Варшавы самолет Ryanair экстренно сел в аэропорту Амстердама

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в амстердамском аэропорту Схипхол из-за необходимости оказания медицинской помощи на борту, сообщает De Telegraaf со ссылкой на представителя авиагавани.

Судно летело из Варшавы в Лидс в Великобритании, однако экипаж подал сигнал тревоги во время полета. По данным портала NH Nieuws, после экстренного снижения к месту инцидента был направлен вертолет скорой помощи. Информация о состоянии пассажира, которому потребовалась медицинская помощь, уточняется.