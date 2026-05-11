Четыре человека ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область

Два беспилотника атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. БПЛА ударил по крыше многоквартирного дома. Пострадал 18-летний юноша, уточнил глава региона.

«Бригада медиков прибыла к пострадавшему, чтобы оказать помощь, но была атакована вторым вражеским дроном. У троих сотрудников скорой медицинской помощи баротравмы, у парня баротравма и осколочное ранение подбородка»,— написал господин Гладков.

По словам губернатора, всего атакам со стороны Вооруженных сил Украины подверглись четыре муниципалитета Белгородской области. В селе Сурково Шебекинского округа дрон ударил по частному дому, в селе Белянка того же округа — по автомобилю. В самом Шебекино поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, повреждения из-за ударов FPV-дронов зафиксированы в нескольких населенных пунктах Грайворонского и Волоконовского округов.