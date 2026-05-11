Песков: Ушаков и Уиткофф постоянно находятся на связи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков постоянно контактирует со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем на продолжение этого формата, контакты с ним (Стивом Уиткоффом,— "Ъ") идут. Ушаков контактирует, он на постоянной связи с ним»,— сказал господин Песков журналистам.

Как уточнил пресс-секретарь, четких планов по поводу визита Стива Уиткоффа в Россию пока нет. Дмитрий Песков также сказал, что в отношениях между Москвой и Вашингтоном «нет никаких подвижек — они по-прежнему на нуле». Он добавил, что проведение хоккейного матча между командами двух стран «было бы хорошим обрамлением каких-то подвижек».