Малый бизнес потерял в поручительствах

Объемы привлеченной малым бизнесом господдержки в рамках Национальной гарантийной системы в первом квартале сократились сразу на 28% к такому же периоду прошлого года. В Корпорации МСП такую динамику “Ъ” объяснили особенностями ведения статистики: после 2025 года в ней перестали учитывать поручительства региональных гарантийных организаций, выдаваемых специализированным застройщикам. Впрочем, по данным экспертов, сократился и общий охват МСП мерами финансовой помощи всех видов — наибольшее падение показала такая категория как гранты. В Корпорации МСП это объясняют продолжающимся переходом от предоставления бизнесу прямых выплат к оказанию возвратных мер поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Объем заемного финансирования, привлеченного субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), в первом квартале 2026 года составил 171,6 млрд руб., сообщило Минэкономики. Это почти на 28% меньше, чем было годом ранее, когда показатель составлял 236,9 млрд руб. Число получателей такого вида поддержки при этом увеличилось — с 11,4 тыс. до 14,9 тыс. компаний.

Такая существенная «просадка», как выяснил “Ъ”, произошла по линии займов под поручительства, предоставляемые региональными гарантийными организациями (РГО) малому бизнесу.

Напомним, небольшие компании могут рассчитывать на такие меры поддержки в случае отсутствия у них необходимого обеспечения.

В первом квартале, как сообщили “Ъ” в Корпорации МСП, объем средств, привлеченных малым бизнесом c помощью этого механизма, сократился сразу на 58% год к году: со 109,3 млрд руб. до 46,1 млрд руб. Это объясняется изменившейся структурой получателей поддержки, учитываемых в статистике: на этот раз в нее не вошли поручительства РГО специализированным застройщикам.

В Корпорации МСП пояснили, что в 2025 году такие застройщики получили возможность применять переменные процентные ставки без ограничений, что «практически нивелировало» необходимость предоставления им поручительств РГО. Таким образом, на фоне того, что объемы привлеченного МСП финансирования в рамках НГС выросли, например, в сферах информации и связи (на 89%), туризма (на 39%) и в обработке (на 32%), в строительстве они упали сразу на 60%. Среди других отраслей, показавших отрицательную динамику, сельское хозяйство (минус 7%) и логистика (минус 2%). При этом, подчеркивают в корпорации, без учета поручительств спецзастройщикам общий объем финансовой помощи малому бизнесу в рамках НГС за год прирос на 5 млрд руб.

Впрочем, по данным консалтингового агентства Rodionoff Group, общий охват МСП финансовой помощью всех видов (не только поручительствами) в первом квартале сократился — на 6,3% год к году. Наибольшее падение, на 53%, показала такая категория как гранты.

В Корпорации МСП пояснили, что государство в целом переходит от предоставления бизнесу прямых выплат к возвратным мерам поддержки. Это связано со структурными изменениями в экономике и повышением эффективности бюджетных расходов, тогда как гранты и субсидии — это точечная и «строго таргетированная мера».

Опрошенные “Ъ” деловые объединения (ТПП, «Опора России», «Деловая Россия») комментировать ситуацию не стали. Президент Национального объединения строителей Антон Глушков снижение объемов поддержки МСП назвал «значимым индикатором» для строительной отрасли и подчеркнул, что для отраслевых МСП доступ к гарантийным инструментам играет ключевую роль, поскольку позволяет им участвовать в государственных и крупных корпоративных контрактах, обеспечивать исполнение обязательств и поддерживать оборотный капитал. При этом он согласился, что причины снижения объемов поддержки носят комплексный характер и могут быть связаны как с более строгими требованиями финансовых институтов к получателям гарантий, так и с изменениями в подходах к учету показателей поддержки. Исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев отметил, что гарантийная поддержка МСП — далеко не самый распространенный инструмент в сфере сельского хозяйства, однако «в определенных ситуациях» она может быть востребована, а потому снижение ее объема нельзя назвать позитивом.

Полина Попова