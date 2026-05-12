Топливо вкатилось в сезон

На российском топливном рынке усиливается нехватка предложения бензина марки АИ-95. Причины — внеплановые ремонты НПЗ, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. По словам участников рынка, НПЗ вынуждены перераспределять производство в пользу более социально значимого АИ-92. При этом спрос на АИ-95 перед летним сезоном растет быстрее предложения, а внебиржевые объемы реализуются с премией в 10%, но и по такой цене, говорят собеседники “Ъ”, купить топливо сложно.

Согласно обзору Национального биржевого ценового агентства, 8 мая в ходе торгов было реализовано 32,64 тыс. тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. Продажи АИ-92 сократились на 8,9%, до 20,34 тыс. тонн, АИ-95 — выросли на 1,5%, до 12,24 тыс. тонн. Объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по АИ-92 составил 23,46 тыс. тонн, по АИ-95 — 26,34 тыс. тонн, говорится в обзоре.

По словам источника “Ъ” в отрасли, в преддверии сезона высокого потребления на рынке уже сформировался дефицит предложения марки АИ-95.

По его словам, летом спрос на этот вид топлива растет быстрее, чем на АИ-92, поскольку в сезон отпусков потребители используют автомобили, рассчитанные именно на 95-й бензин. Причиной нехватки собеседник “Ъ” называет внеплановые ремонты крупных НПЗ и сокращение производства нефтепродуктов. В этой ситуации, продолжает он, нефтекомпании в первую очередь направляют ресурс на обеспечение собственных сбытовых структур.

Главный аналитик компании «Пролеум» Андрей Дьяченко также отмечает нехватку объемов АИ-95 в биржевом канале. Первичная переработка сейчас, по его оценке, существенно снижена относительно плановых уровней, а нефтекомпании вынуждены выбирать, производство какого бензина поддерживать. При этом аналитик считает ситуацию «далекой от критической». По его оценкам, фактический пролив топлива на АЗС сейчас на 7–10% ниже прошлогоднего уровня, а имеющихся запасов и действующих мощностей пока достаточно для покрытия конечного спроса.

В ФАС “Ъ” сообщили, что пока жалобы на нехватку бензина не поступали, дефицита топлива не наблюдается, и на прошедшем Биржевом комитете вопрос о нехватке бензина не вставал. В Минэнерго сообщили "Ъ", что ситуация на внутреннем рынке моторного топлива остается стабильной и контролируемой.

На текущий момент внутренний рынок в достаточной мере обеспечен запасами светлых нефтепродуктов, логистика поставок функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано, отметили там. «Отрасль готова к прохождению периода сезонного роста спроса в плановом режиме, чему способствуют меры, принятые правительством, в том числе запрет на экспорт бензина, а также сохраняющееся ограничение на экспорт дизельного топлива для непроизводителей»,— добавили в министерстве.

Источник на рынке указывает на изменение структуры потребления топлива в РФ — массовое обновление автопарка за счет китайских моделей, чувствительных к качеству продукта, привело к резкому росту спроса именно на АИ-95. По мнению собеседника “Ъ”, тезис о «социальной значимости» 92-го бензина устарел, поскольку основным продуктом стал АИ-95. Его производство и логистика оказались осложнены из-за инцидентов на НПЗ в преддверии пика сезона. Кроме того, давление на рынок оказывает рост внутреннего автотуризма на майских праздниках.

Биржевые котировки при этом остаются относительно стабильными из-за действующего механизма, ограничивающего рост и снижение цен в плюс 0,01% и минус 3% от текущей рыночной цены.

По итогам торгов 8 мая стоимость бензина марки АИ-92 по индексу европейской части России выросла на 0,01%, до 65,99 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,16%, до 71,89 тыс. руб. за тонну. В то же время внебиржевые объемы реализуются с премией около 10% к стоимости биржевого рынка, но и в этом канале предложение остается весьма ограниченным, говорит один из собеседников “Ъ”. «Приобрести АИ-95 на бирже становится крайне сложно,— отмечает он.— Спрос в разы — возможно, более чем в десять раз — превышает предложение».

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин также указывает на восстановление автомобильного рынка, что приводит к удорожанию бензина и необходимости в большем производстве. Кроме того, отмечает эксперт, марка АИ-95 не учитывается в расчетах демпфера — субсидии привязаны к ценам на АИ-92 и дизтопливо. Поэтому риски роста цен на АИ-95 всегда выше, независимо от физической доступности топлива, добавляет господин Терешкин.

В аналитической группе «Уфаойл» отмечают, что рост предложения бензинов в начале мая был обеспечен возобновлением торгов со стороны крупных НПЗ. Однако, продолжают аналитики, позднее объемы вновь снизились, в том числе из-за повторной приостановки биржевых продаж части НПЗ. Дополнительное давление на рынок оказывают увеличение сроков поставки и сокращение доступного предложения в крупном опте, добавляют эксперты. Сроки отгрузки в начале мая увеличились в среднем на две-четыре недели, говорит источник “Ъ” на рынке. По его оценке, внеплановые ремонты на крупных предприятиях могут занять не менее одного месяца. Подобная ситуация, добавляет собеседник, не дает участникам рынка сформировать длительные запасы, что увеличивает риски дефицита топлива летом.

Ольга Озембловская