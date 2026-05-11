22-летний сын Штефана Дюрра вошел в совет директоров «Эконивы»

ООО «Эконива» (управленческое юрлицо одноименной ГК, активы которой расположены в 13 регионах РФ, включая Черноземье) обновило состав совета директоров по решению единственного учредителя. В состав совдира ООО «Эконива» вошел 22-летний Иван (Штефанович) Дюрр, сын Штефана Дюрра, основателя агрохолдинга, считающегося крупнейшим производителем сырого молока в РФ и Европе. Ранее господин Дюрр-младший не фигурировал в составе совета директоров ООО «Эконива», следует из архива раскрытия корпоративной информации компании.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо Ивана Дюрра, в новый состав совдира ООО «Эконива» избраны сам президент ГК «Эконива» Штефан Дюрр, Екатерина Кулишенко, Андрей Даниленко, Михаил Панасенко и Геннадий Ходарин. ООО «Эконива» является учредителем с 98% трех крупных произвдственых юрлиц ГК с совокупным оборотом почти 6 млрд руб. по итогам 2025 года: ООО «Эконива-АПК холдинг», ООО «Эконива-АПК Черноземье», ООО «Эконива-продукты питания».

Иван Дюрр родился в 2003 году. Участвует в бизнесе отца, является 100%-м учредителем алтайского ООО «Молоко кумира». Эта компания инвестирует в развитие животноводства в Республике Алтай, реализует проект по строительству молочного комплекса за 300 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эконива» зарегистрировано в ноябре 2024 года в селе Добрино Лискинского района Воронежской области (в этом муниципалитете расположены и местные предприятия ГК). Основной вид деятельности — управление холдинг-компаниями. Генеральный директор — Елена Левина, крупнейшим бенефициаром через ООО «Эконива—молочные реки» и ООО «Группа компаний Эконива» является Штефан Дюрр. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам 2025 года выручка ООО «Эконива» составила 3,1 млн руб., чистая прибыль — 484 тыс. руб. ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Среднее поголовье молочного крупного рогатого скота насчитывает 251 тыс. голов, земельный банк в 13 регионах составляет 648 тыс. га. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане.

Решение об утверждении совдира, согласно раскрытию, принял единственный участник общества — ООО «Эконива—молочные реки». Также была утверждена отчетность ООО «Эконива» за 2025 год: чистую прибыль в 484 тыс. руб. решено не распределять и направить на финансирование основной деятельности компании.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в 2025 году консолидированная выручка от продаж ГК «Эконива» увеличилась на 14% и превысила 103 млрд руб. При этом чистая прибыль группы сократилась на 34% — до 5,9 млрд руб. Совокупный доход группы достиг 117 млрд руб. (+19%).

Сергей Калашников