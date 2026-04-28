Выручка «Эконивы» в 2025-м выросла на 14% при снижении чистой прибыли на треть

В 2025 году выручка от продаж ГК «Эконива» (активы расположены в 13 регионах РФ, включая черноземные регионы) увеличилась на 14% и превысила 103 млрд руб. При этом чистая прибыль группы сократилась на 34% — до 5,9 млрд руб. Совокупный доход группы достиг 117 млрд руб. (+19%). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Снижение чистой прибыли связано с ростом финансовых расходов из-за изменений в правилах субсидирования инвестиционных кредитов, выданных на строительство молочных комплексов, а также с увеличением затрат на персонал. Ключевым фактором роста выручки остается производство сырого молока. За отчетный период группа нарастила выпуск сырого молока в физическом весе на 7% год к году — до 1,45 млн т, а в стандартном весе (жир — 3,7%, белок — 3,2%) — на 11%, до 1,6 млн т.

Надой на одну фуражную корову в физическом весе составил 33,1 кг против 31,7 кг в 2024 году. Рост показателей обусловлен вводом в эксплуатацию в августе 2025 года комплекса «Пеневичи» в Калужской области на 3,6 тыс. коров и 4,6 тыс. голов молодняка мощностью 40 тыс. т сырого молока в год, а также повышением удельной продуктивности животных.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за 2025 год выросла на 27% — до 30,9 млрд руб. Соотношение чистого долга и EBITDA на 31 декабря сократилось до 2,9 с 3,7 годом ранее.

ГК «Эконива», основанная в 1994 году Штефаном Дюрром, включает 42 животноводческих комплекса, в том числе строящиеся. Среднее поголовье молочного крупного рогатого скота насчитывает 251 тыс. голов, земельный банк в 13 регионах составляет 648 тыс. га. Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия расположены в 13 регионах России, включая Воронежскую, Калужскую, Курскую и другие области, а также в Алтайском крае, Республике Башкортостан и Татарстане.

В 2026 году ГК «Эконива» начала модернизацию десяти животноводческих комплексов в пяти регионах. Основная часть придется на Воронежскую область — в регионе обновят сразу пять площадок в Лискинском и Бобровском районах за 2 млрд руб., что позволит увеличить поголовье на 5 тыс.

Ульяна Ларионова