Костюм «черной овцы» Роберта Фицо

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо побывал в Москве на праздновании Дня Победы уже в третий раз. В 2025 году оппозиция использовала визит в российскую столицу для обвинений в том, что Братислава при Фицо становится «вассалом Москвы». Тогда рейтинг его партии показал минимальный результат за три года — с 24% он упал до 18%. После нынешнего визита оппозиционные и либеральные СМИ в Словакии также вышли с тезисами о «предательстве» национальных интересов, называя поездку «исторической ошибкой». В то же время правительственные и деловые круги уже который день обсуждают энергетические гарантии, полученные словацкой делегацией в России, тогда как сам Фицо сразу после переговоров заявил, что готов быть «черной овцой» для Брюсселя, но обеспечивать «суверенитет» и «выживание экономики» своей страны.

Для Словакии речь действительно идет о «выживании». Ограниченная в способах доставки энергоресурсов, всегда на вторых ролях в больших и амбициозных геополитических проектах, страна в настоящий момент прикладывает максимальные усилия для решения своих экономических проблем в условиях стагнации экономики ЕС.

Проблемы в поставках энергоресурсов для Словакии критичны, поскольку ведут к перебоям в работе ключевых промышленных производств.

Заметнее всего они сказываются на сфере автопрома, который формирует порядка 13% ВВП страны и почти половину ее экспорта, обеспечивая занятость 15,5% населения страны.

Объявленное правительством в феврале этого года чрезвычайное положение в нефтяной сфере, связанное с перекрытием транзита российской нефти Украиной, привело к сбоям в работе заводов Jaguar Land Rover (в городе Нитра) и KIA (город Жилин).

В силу своих производственных нужд они критически зависят от поставок продуктов промышленного дизеля и пластика (продуктов нефтехимии) c единственного НПЗ Словакии Slovnaft.

И если с точки зрения прямой занятости на заводах в Нитре и Жилине работают порядка 9 тыс. человек, то в дальнейшем одно место на конвейере создает до четырех мест у поставщиков (логистика, сиденья, пластик, питание). Реальная цифра возрастает до 35–40 тыс. человек.

Если нефть — это проблема нескольких заводов, то ситуация с перебоями в поставках газа после остановки украинского транзита в 2025 году стала еще серьезней. Без приемлемых цен на газ, определяющий цены на электроэнергию, энергоемкие конвейеры словацкого автопрома рискуют проиграть конкуренцию китайскому импорту уже к концу года.

И тут следует упомянуть других ключевых игроков рынка — завод Volkswagen (Братислава), Volvo (Кошице), где заняты до 230 тыс. человек.

Ситуацию не спасают существующие атомные станции, поскольку словацкий атом привязан к цене на газ.

Альтернативных предложений и решений у Словакии нет. Возможность договориться с Хорватией о прокачке российской нефти через трубопровод «Адрия» — вопрос долгосрочных переговоров, закрыть потребности через подачу северного пути «Дружбы» через Чехию не получается.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

По газу — открытый в 2022 году интерконнектор Польша—Словакия, где Польша предлагает американский или катарский СПГ по ценам с учетом наценки за транзит, не работает на полную мощность; у терминала на острове Крк Словакию опередила Венгрия, выкупив стратегические объемы в долгий срок.

Поэтому фокус переговоров с Россией на поставке разных видов энергии, когда Словакия не будет платить «втридорога» и при этом «не будет мерзнуть»,— именно так Роберт Фицо написал у себя в соцсетях — был очевиден.

Тот факт, что сразу по возвращении словацкий премьер созвал экстренное совещание с руководством компании Transpetrol (нефть) и SPP (газ), а своему электорату дал сигнал, что едет «с конкретными результатами», показывает степень удовлетворенности итогами переговоров по этим вопросам со стороны Словакии.

Для России важным представляется возобновление работы российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Работа комиссии возвращает формально российско-словацкие отношения к формату, который был заморожен с 2021 года, и предполагает регулярные рабочие контакты двух сторон.

Возглавлять ее со стороны Словакии будет министр иностранных дел Юрай Бланар, со стороны России — министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Заявлено, что комиссия сосредоточится на «стандартизации» отношений, что на практике, скорее всего, будет означать юридическое закрепление долгосрочных поставок газа и нефти по выгодным для Словакии ценам, обслуживание действующих АЭС российскими специалистами, обсуждение новых проектов (включая потенциальное участие российских компаний в строительстве новых блоков) и облегчение выдачи виз российским гражданам.

Ксения Смертина, старший преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт РСМД по странам Центральной и Восточной Европы